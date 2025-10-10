 Aller au contenu principal
Des systèmes Skyranger 35 de Rheinmetall pour l'Ukraine
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:45

Rheinmetall annonce qu'il va fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne Skyranger 35 installés sur les châssis de chars de combat Leopard 1, une commande dont la valeur se chiffre en centaine de millions d'euros.

Ces systèmes sont financés par un pays de l'UE, dont le nom n'est pas précisé, grâce au produit des avoirs russes gelés. La production et l'intégration des systèmes seront réalisées par la filiale italienne du groupe de défense allemand.

'Le Skyranger 35 est équipé d'un canon revolver KDG 35/1000 de calibre 35 mm x 228 avec une cadence de tir de 1000 coups par minute. Il a une portée effective allant jusqu'à 4 000 mètres et un haut degré de similitude avec le canon Revolver Oerlikon Mk 3', précise Rheinmetall.

