Des splits inversés records révèlent le fossé croissant entre les petites et les grandes capitalisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant

Les splits inversés ont atteint un record au niveau mondial cette année, soulignant la pression exercée sur les entreprises à petite capitalisation qui luttent pour rester cotées en bourse, alors même qu'un rallye alimenté par l'IA porte les poids lourds de la technologie à de nouveaux sommets.

Selon le cabinet d'études Wall Street Horizon, les entreprises ont procédé à un nombre record de 288 opérations de fractionnement inversé jusqu'à la fin du mois d'octobre, contre seulement 53 opérations de fractionnement traditionnel.

Près de 80 % des sociétés qui ont procédé à un regroupement d'actions avaient une valeur de marché inférieure à 250 millions de dollars, selon une analyse des données effectuée par Reuters.

Les opérations de regroupement d'actions consolident plusieurs actions en une seule et sont généralement utilisées pour augmenter le cours des actions d'une société au-delà des exigences de cotation en bourse .

Elles sont souvent considérées comme un signe de stress financier, contrairement aux divisions d'actions traditionnelles, qui réduisent le prix par action et tendent à susciter un intérêt accru de la part des investisseurs individuels.

L'écart record entre les splits inversés et les divisions d'actions traditionnelles cette année met en évidence un fossé grandissant sur les marchés des actions, les petites capitalisations en difficulté ayant recours à des manœuvres financières pour soutenir le cours de leurs actions, tandis que les mégacapitalisations poursuivent un puissant rallye stimulé par l'IA et les dépenses technologiques.

"Le ralentissement de la croissance des bénéfices et la hausse des coûts de financement ont exacerbé les problèmes des petites entreprises", a déclaré Brett Mitstifer, directeur des investissements de la banque privée et de la gestion de patrimoine à la Flagstar Bank.

Les petites capitalisations ne représentent que 1,2 % de la capitalisation boursière totale des États-Unis, ce qui est proche de leur niveau le plus bas depuis 100 ans et bien en dessous de la moyenne historique de 3,6 %, selon les données de Pzena Investment Management.

En revanche, les actions liées à l'IA et les grandes valeurs technologiques ont généré 75 % des rendements du S&P 500 .SPX entre novembre 2022, date à laquelle OpenAI a lancé ChatGPT, et septembre 2025, a indiqué J.P. Morgan Asset Management.

De grandes entreprises telles que Netflix NFLX.O , ServiceNow NOW.N , Apple AAPL.O , Amazon.com AMZN.O , Nvidia NVDA.O et Walmart WMT.N ont divisé leurs actions ces dernières années alors qu'elles s'enfonçaient dans les rangs des mégacapitalisations.

"Il y a beaucoup de concurrence entre les classes d'actifs et les entreprises. Les divisions d'actions peuvent donc améliorer le profil d'une société et la ramener dans le giron", a déclaré Christine Short, responsable de la recherche chez Wall Street Horizon.

L'appétit des particuliers pour les grandes entreprises technologiques s'est accru cette année. Depuis le début de l'année 2025, les investisseurs particuliers ont injecté 34 % de capitaux supplémentaires dans Netflix par rapport à l'ensemble de l'année 2024, tandis qu'Alphabet GOOGL.O a attiré 19 % d'afflux supplémentaires, selon VandaTrack.

Meta META.O , Tesla TSLA.O et Nvidia ont également enregistré des hausses de 19 %, 13 % et 10 %, respectivement.