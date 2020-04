Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des soldats US envoyés en renfort à la frontière avec le Mexique Reuters • 01/04/2020 à 02:13









WASHINGTON, 1er avril (Reuters) - Le Pentagone va envoyer environ 500 soldats à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique afin d'assister les agents fédéraux frontaliers sur fond de crise sanitaire due au coronavirus, a appris mardi Reuters de trois représentants américains. Ces sources ont précisé que le Pentagone avait approuvé une demande en ce sens effectuée par le département de la Sécurité intérieure. Quelque 5.000 soldats en moyenne sont d'ores et déjà stationnés à la frontière Sud des Etats-Unis pour aider la police aux frontières à effectuer des missions n'étant pas liées au maintient de l'ordre. Le Mexique a déclaré lundi l'état d'urgence sanitaire et imposé des mesures plus strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus, qui a contaminé plus de 1.000 personnes dans le pays. L'administration Trump craint que le coronavirus incite davantage de migrants illégaux à tenter de rejoindre les Etats-Unis, alors que la pandémie affecte une économie mexicaine déjà en difficulté, a déclaré l'un des représentants, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du département de la Sécurité intérieure. (Ted Hesson, Idrees Ali et Jonathan Landay; version française Jean Terzian)

