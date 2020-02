Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des soldats israéliens tuent un Palestinien en bordure de Gaza Reuters • 23/02/2020 à 12:07









GAZA, 23 février (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué un Palestinien qui tentait de poser des explosifs près de la barrière de sécurité en bordure de la bande de Gaza. Le Djihad islamique a indiqué qu'il était l'un de ses membres, mais n'a pas dit ce qu'il faisait dans ce secteur. Dans un communiqué, l'état-major des forces israéliennes précisent que des soldats ont ouvert le feu sur deux Palestiniens qui posaient un engin explosif à proximité de la barrière. L'un des deux a été tué, et son corps récupéré par un bulldozer de l'armée. D'après des témoins et des responsables palestiniens des services de santé, deux autres Palestiniens ont été blessés par balle alors qu'ils s'approchaient des lieux pour récupérer le corps. (Nidal Almughrabi version française Henri-Pierre André)

