Des sociétés de capital-investissement soumettent des offres pour l'unité Benchmark de Schroders, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Schroders, Aquiline et Hg dans le paragraphe 3, détails et contexte dans l'ensemble.)

Un groupe de sociétés de capital-investissement a soumis des offres initiales pour Benchmark Capital, l'entreprise de planification financière de Schroders SDR.L , a rapporté Sky News lundi, alors que le gestionnaire d'actifs britannique va de l'avant avec un rachat de 9,9 milliards de livres (13,38 milliards de dollars) par son rival américain Nuveen.

Les sociétés de rachat Hg, Towerbrook et Vitruvian Partners ont soumis des offres pour Benchmark, tandis que la société de rachat américaine Aquiline Capital Partners fait également partie des parties intéressées, a déclaré le rapport, citant des sources de la ville.

Schroders, Aquiline et Hg ont refusé de répondre aux demandes de commentaires de Reuters. Towerbrook et Vitruvian Partners n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, les actionnaires de Schroders ont accepté la vente de la société londonienne, vieille de 222 ans, à Nuveen, créant ainsi une entité combinée avec 2 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, à une époque où les gestionnaires d'actifs de taille moyenne sont soumis à des pressions pour fusionner afin de rivaliser avec des concurrents américains plus importants.

Le gestionnaire d'actifs a pris une première participation dans Benchmark Capital en 2016 et, en 2021, il a acquis la participation minoritaire restante dans l'entreprise.

(1 dollar = 0,7400 livre)