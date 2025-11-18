 Aller au contenu principal
Des sites de billetterie aux chaînes de fitness : Le Royaume-Uni enquête sur les pratiques de tarification en ligne
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte, commentaires de la PDG de la CMA)

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a lancé mardi des enquêtes sur huit entreprises, dont des sites de billetterie, des chaînes de fitness et des détaillants, en utilisant ses nouveaux pouvoirs après avoir examiné les pratiques de tarification et de vente en ligne au Royaume-Uni.

Les entreprises faisant l'objet d'une enquête comprennent les sites de billetterie StubHub STUB.N et viagogo, la chaîne de fitness Gold's Gym et le distributeur d'articles ménagers Wayfair W.N .

L'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré qu'elle enquêtait sur ces entreprises en raison d'infractions présumées au droit de la consommation liées à des pratiques de tarification en ligne, notamment la tarification au compte-gouttes et l'utilisation de comptes à rebours trompeurs.

La tarification au goutte-à-goutte, courante pour les billets de cinéma et d'événements ainsi que pour les abonnements à des salles de sport, consiste à annoncer un prix initial mais à ne pas inclure les frais obligatoires à l'avance et à introduire des frais inévitables au moment de passer à la caisse.

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, la CMA peut infliger aux entreprises des amendes allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires mondial et leur ordonner d'indemniser les clients si elle constate qu'elles ont enfreint la loi.

"À une époque où les budgets des ménages sont constamment sous pression et où nous sommes tous à la recherche de la meilleure affaire possible, il est essentiel que les gens puissent acheter en ligne en toute confiance, en sachant que le prix qu'ils voient est celui qu'ils paieront et que les ventes sont authentiques", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, dans un communiqué.

StubHub et viagogo font l'objet d'un examen concernant les frais supplémentaires obligatoires appliqués lorsque les consommateurs achètent des billets, et la question de savoir si ces frais sont ou non inclus à l'avance, a déclaré l'autorité de régulation.

La CMA, qui a examiné plus de 400 entreprises dans 19 secteurs depuis le mois d'avril, a également envoyé des avis à 100 entreprises de divers secteurs, soulignant leurs préoccupations quant à l'utilisation de frais supplémentaires et de tactiques de vente en ligne.

