Des signes d'amélioration se dessinent chez Pernod Ricard, le marché apprécie

Malgré une progression de 6% des volumes, le groupe de vins & spiritueux a enregistré une baisse organique de 0,9% de son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de son exercice 2026-2027, une contraction qui atteint même 6,3% en données publiées. Néanmoins, le groupe indique toujours viser une activité globalement stable sur l'ensemble de l'exercice, ce qui rassure les investisseurs : le titre progresse même de 1,30% à Paris, peu après 10h45, autour des 67 euros.

Pernod Ricard a réalisé un chiffre d'affaires de 2,234 milliards d'euros au 1er trimestre de son exercice 2026-2027, en recul de 6,3% en publié, notamment en raison des cessions d'Imperial Blue et des activités de vins, ainsi que d'un effet de change défavorable de 3 MEUR. Le consensus S&P visait quant à lui un CA de 2,25 MdsEUR au 1er trimestre.

Selon la directrice financière, les prix sont restés globalement stables, mais la baisse des ventes aux Etats-Unis et en Chine, deux marchés particulièrement rentables, conjuguée à la forte croissance de l'Inde, a pesé sur le mix des ventes.

Les Amériques en berne, l'Asie en forme

En effet, sur le plan géographique, les ventes ont reculé de 9% dans les Amériques, en données organiques, avec une baisse de 10% aux Etats-Unis, où l'activité reste pénalisée par des ajustements de stocks chez les distributeurs. La direction ne table d'ailleurs pas sur un rebond significatif du marché américain à court terme.

En Chine, les ventes ont aussi chuté de 25%, également sous l'effet d'ajustements de stocks, même si les ventes sous-jacentes des distributeurs ont renoué avec la croissance.

A l'inverse, l'Inde affiche une progression organique de 19%, portée par une demande soutenue et la montée en gamme de la consommation. Cette performance bénéficie également d'un effet favorable de remplissage des circuits de distribution, lié aux préparatifs d'une éventuelle introduction en Bourse des activités indiennes, qui reste soumise à l'approbation du conseil d'administration.

A l'occasion d'un échange téléphonique avec les analystes, Mauve Croizat, la directrice financière, a mis en avant la croissance sous-jacente indienne : celle-ci se situe entre 7 et 9% même une fois neutralisés l'effet de remplissage et l'effet favorable de base de comparaison lié aux changements de fiscalité dans l'État du Maharashtra.

Dans l'ensemble, la région Asie et reste du monde se porte bien avec une croissance organique de 9%.

En revanche, l'Europe accuse un repli de 6%, tandis que les ventes du réseau mondial de distribution aux voyageurs diminuent de 4%. La direction estime néanmoins que le recul sous-jacent de l'activité européenne se situe dans le bas de la fourchette à un chiffre, les ventes ayant notamment été pénalisées par des effets de calendrier en France et des négociations commerciales en Pologne. Hors Etats-Unis et Chine, les ventes du groupe progressent de 4% en données organiques.

Par catégories, les marques stratégiques internationales affichent une baisse organique de 1%, malgré la bonne dynamique de Jameson, Ballantine's et Malibu. Les marques stratégiques locales progressent de 6%, soutenues notamment par Royal Stag et Blenders Pride, tandis que les marques de spécialité reculent de 5%.

Objectifs confirmés

Dans ce contexte, Pernod Ricard maintient son objectif d'un chiffre d'affaires organique globalement stable pour l'exercice 2026-2027. La direction a explicitement confirmé les perspectives présentées fin août, malgré la poursuite attendue des ajustements de stocks aux Etats-Unis et en Chine.

Le groupe entend défendre sa marge opérationnelle organique grâce à un contrôle strict des coûts et à l'accélération de ses initiatives d'efficacité opérationnelle. Il prévoit des investissements stratégiques d'environ 700 MEUR et un taux de conversion de trésorerie proche de 90%.

A moyen terme, soit sur la période 2026-2029, Pernod Ricard vise une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires proche de la borne basse de sa fourchette de 3% à 6%, compte tenu notamment de la faiblesse persistante du marché américain. Le groupe table également sur une amélioration de sa marge opérationnelle organique, soutenue par 1 milliard d'euros de gains d'efficacité opérationnelle entre les exercices 2025-2026 et 2027-2028, et vise un ratio dette nette/EBITDA inférieur à 3 à l'horizon 2028-2029.

Des analystes plutôt positifs

Les analystes accueillent plutôt favorablement les premiers signes d'amélioration chez Pernod Ricard, tout en divergeant sur leur portée et les perspectives de redressement du groupe.

Jefferies, qui confirme son conseil "achat" sur le titre avec une cible de 90 EUR, se montre le plus optimiste. Le broker estime que le premier trimestre pourrait marquer un point bas, la diminution progressive des déstockages et l'amélioration des tendances sous-jacentes en Chine étant susceptibles de restaurer la confiance des investisseurs.

UBS partage ce constat encourageant, mais conserve une position plus mesurée, avec un conseil "neutre" et un objectif de 68 EUR. La banque souligne notamment que la vigueur de l'Inde bénéficie en partie d'effets temporaires, tandis que la faiblesse de l'Europe incite à la prudence.

C'est surtout sur les perspectives financières et l'allocation du capital que les appréciations divergent. Jefferies voit dans une éventuelle introduction en Bourse des activités indiennes un catalyseur supplémentaire pour le titre, susceptible de renforcer le bilan et de révéler de la valeur.

TP ICAP Midcap, qui ne précise ni conseil ni objectif de cours, y voit au contraire le risque de céder une partie du principal moteur de croissance du groupe pour accélérer son désendettement. Le bureau d'études s'interroge également sur la crédibilité des objectifs à moyen terme, encore tributaires d'un redressement américain et chinois qui reste à confirmer.

Enfin, UBS évoque aussi la récente faiblesse de l'euro qui pourrait entraîner des révisions à la hausse des prévisions de bénéfices.