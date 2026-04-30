Des sénateurs proposent un projet de loi visant à renforcer l'interdiction américaine sur les véhicules chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, deux sénateurs américains ont présenté un projet de loi visant à renforcer l'interdiction du gouvernement américain faite aux constructeurs automobiles chinois d'accéder au marché américain, quelques semaines avant que le président Donald Trump ne se rende en Chine pour des pourparlers.

Le sénateur républicain Bernie Moreno, de l'Ohio, et la sénatrice démocrate Elissa Slotkin, du Michigan, ont proposé un projet de loi visant à codifier une réglementation imposée par l'administration Biden qui interdit de facto à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis et à prendre d'autres mesures pour empêcher la Chine de pénétrer le marché américain des véhicules utilitaires légers.