Des sénateurs démocrates tirent la sonnette d'alarme concernant les investissements étrangers dans le cadre de la fusion entre Paramount et Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la FCC; contexte aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Un groupe de six sénateurs démocrates a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant les participations étrangères prévues, notamment celles de fonds souverains du Golfe, dans le projet de fusion de 111 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros Discovery.

Le mois dernier, Paramount Skydance PSKY.O a demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) d'approuver les investissements étrangers soutenant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O . Les sénateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant la participation de fonds souverains du Moyen-Orient et d'entreprises chinoises.

“Des gouvernements étrangers hostiles à une presse libre et indépendante pourraient exercer une influence sans précédent sur un conglomérat médiatique essentiel au journalisme et à la culture américains”, indique une lettre signée par les sénateurs Maria Cantwell, Ed Markey, Ben Ray Lujan et d’autres, adressée au président de la FCC, Brendan Carr, consultée par Reuters et envoyée mercredi soir.

Mme Cantwell est la principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce, qui supervise la FCC, et les autres signataires de la lettre sont membres de cette commission.

Les sénateurs ont souligné que l'accord implique des fonds souverains d'Arabie saoudite, du Qatar et d'Abou Dhabi qui investiraient dans une société qui contrôlerait les chaînes CBS, ainsi que de grandes chaînes d'information câblées, dont CNN. Ils ont également cité des informations selon lesquelles l'entreprise chinoise Tencent 0700.HK pourrait également participer.

La société issue de la fusion regrouperait les 28 chaînes de télévision détenues par CBS, les films et séries télévisées de Paramount, ainsi que CNN, HBO et d’autres actifs médiatiques.

La famille du directeur général de Paramount, David Ellison, continuera de contrôler les actions avec droit de vote, a indiqué la société dans son dossier de demande de dérogation.

Carr a déclaré mercredi aux journalistes que la FCC avait sollicité l'avis du public sur la demande de Paramount et que celle-ci serait également examinée par le CFIUS, un comité interagences dirigé par le Trésor qui évalue les investissements étrangers au regard des risques pour la sécurité nationale.

“Nous vous exhortons à mener un examen rigoureux et approfondi de l'investissement étranger dans Paramount, de son impact sur l'indépendance éditoriale et de ses implications pour la sécurité nationale des États-Unis”, ont écrit les sénateurs.

La FCC n'a pas immédiatement commenté cette lettre.

Paramount a déclaré l'année dernière que le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), la société L'imad Holding basée à Abu Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar (QIA) avaient accepté de soutenir son projet de rachat de Warner Bros.

Les sénateurs ont demandé quelles garanties spécifiques avaient été fournies par les fonds souverains saoudiens, émiratis et qataris ainsi que par Tencent à la FCC “qu'ils ne tenteraient pas d'influencer les décisions éditoriales, journalistiques ou relatives au contenu chez Paramount”.

En juillet dernier, la FCC a approuvé le rapprochement entre Paramount, la société mère de CBS, et Skydance Media.