Des sénateurs démocrates exhortent Delta à rester neutre face à cette campagne de syndicalisation

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Mercredi, deux sénateurs démocrates ont exhorté Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines DAL.N , à rester neutre face aux efforts actuellement déployés par certains agents de bord de la compagnie pour se syndiquer.

Dans une lettre à laquelle Reuters a eu accès, les sénateurs Elizabeth Warren et Ed Markey ont indiqué que les agents de bord tentaient depuis des années de se syndiquer au sein de la compagnie aérienne basée à Atlanta. Ils ont fait valoir que la position de la direction "menaçaient les futurs salaires et avantages sociaux des agents de bord s'ils choisissaient de se syndiquer", qualifiant cette attitude d'inappropriée.