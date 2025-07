Des sénateurs américains proposent un projet de loi visant à raccourcir les files d'attente dans les aéroports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de législateurs, d'un groupe de compagnies aériennes et de plus amples détails dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a proposé mercredi de nouveaux systèmes de contrôle des bagages dans les aéroports et des mises à jour technologiques aux points de contrôle afin d'améliorer la sécurité et de réduire les temps d'attente, alors que le trafic aérien bat des records. Le sénateur Jerry Moran, président républicain de la sous-commission de l'aviation, ainsi que les sénateurs démocrates Chris Van Hollen et Michael Bennet et le républicain John Boozman, ont proposé de consacrer 500 millions de dollars par an à des systèmes de détection d'explosifs pour les valises enregistrées et 250 millions de dollars par an à l'amélioration de la technologie aux points de contrôle de sécurité des aéroports.

Cet argent proviendrait des frais déjà payés par les passagers, soit 5,60 dollars par billet aller simple. L'année dernière, ces taxes ont rapporté 4,5 milliards de dollars. Les sénateurs ont déclaré que plus de 13 milliards de dollars derecettes provenant de ces frais ont été détournés à des fins autres que la sécurité depuis 2014.

Les voyages aériens ont établi un recorden 2024 et devraient en établir un nouveau cette année, car les voyages aériens ont connu un boom cet été.

"L'augmentation du trafic aérien, associée à un manque d'investissement dans les points de contrôle de sécurité et à des systèmes vieillissants, a entraîné une technologie de contrôle obsolète et des files d'attente plus longues", a déclaré M. Moran.

Airlines for America - un groupe commercial qui comprend American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et d'autres - a fait l'éloge du projet de loi en tant que "législation de bon sens qui ramène les frais que les voyageurs paient pour la sécurité à leur objectif initial: l'amélioration de la sécurité et la facilitation pour les voyageurs"

Partageant l'objectif de réduire les retards, l'administration de la sécurité des transports a déclaré ce mois-ci qu'elle cesserait d'exiger des passagers de qu'ils retirent leurs chaussures aux points de contrôle. La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a également évoqué la possibilité d'autoriser les passagers à apporter de plus grandes quantités de liquides aux points de contrôle.