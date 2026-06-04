Des sénateurs américains interrogent les géants du tabac sur leurs activités de lobbying liées au changement de cap de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse d'Altria au paragraphe 7) par Emma Rumney

Six sénateurs américains, dont le whip démocrate Dick Durbin et Elizabeth Warren, ont adressé jeudi des lettres publiques aux géants du tabac Reynolds American et Altria MO.N pour leur poser des questions sur les dons et le lobbying auprès de l'administration Trump, affirmant que ces entreprises avaient bénéficié d'une “manne lucrative” après avoir dépensé des millions pour s'attirer les faveurs du président.

Cette lettre fait suite à l'annonce par la Food and Drug Administration (FDA) d'une nouvelle politique de “discrétion dans l'application de la loi” , qui permettra à certains fabricants de vendre des cigarettes électroniques et des sachets de nicotine sans la licence légalement requise. Cette mesure pourrait entraîner la mise sur le marché de centaines, voire davantage, de cigarettes électroniques, et fait suite aux pressions exercées par la Maison Blanche en faveur d'un changement.

Elle fait également suite à des dons politiques versés aussi bien par Reynolds, la filiale américaine de British American Tobacco BATS.L , que par Altria, pas plus tard qu’en avril, ainsi qu’à une réunion entre le président Donald Trump et des dirigeants de l’industrie du tabac en mai.

“De l'argent bien dépensé”, indiquaient les lettres datées du 4 juin, ajoutant que les dons et le lobbying avaient permis aux fabricants de tabac de contourner les lois fédérales pour vendre des cigarettes électroniques addictives, portant ainsi atteinte à l'indépendance de la FDA.

“Mais pour vous et vos actionnaires, cela a été une aubaine lucrative après des années d’efforts législatifs et réglementaires infructueux visant à affaiblir la surveillance fédérale du tabac”, indiquaient-elles, demandant des détails sur les dons, les réunions et les produits qui bénéficieront de ce changement.

Reynolds et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole d’Altria a déclaré que “ces directives constituent une étape importante dans la lutte contre le marché illicite en associant la répression à l’expansion d’un marché légal et réglementé pour les produits sans fumée”, ajoutant que la société examine actuellement les implications de sa stratégie produit et continuera à être compétitive sur le marché réglementé par la FDA.

Les entreprises se plaignent depuis des années que la politique de la FDA a contribué à alimenter un marché en plein essor pour des dispositifs non homologués provenant principalement de Chine. Reynolds estime que ce marché illégal représente environ 7 milliards de livres sterling (9,41 milliards de dollars).

Les entreprises ont lancé des campagnes de lobbying et des actions en justice , suspendu leurs objectifs de vente et menacé de commercialiser leurs propres produits non homologués pour faire concurrence.

Les fabricants de tabac ont déjà annoncé leur intention de lancer de nouveaux produits à la suite de la politique de “discrétion dans l'application de la loi”.

Les lettres ont été signées par les sénateurs démocrates Durbin (Illinois), Warren et Edward Markey (Massachusetts), Jeff Merkley (Oregon), Richard Blumenthal (Connecticut) et Jack Reed (Rhode Island).

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