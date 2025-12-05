Des sénateurs américains dévoilent un projet de loi visant à empêcher l'assouplissement des restrictions sur les ventes de puces Nvidia à la Chine

(Ajout d'un commentaire d'analyste) par Alexandra Alper

Un groupe bipartisan de sénateurs américains, dont l'éminent républicain Tom Cotton, hostile à la Chine, a dévoilé jeudi un projet de loi qui empêcherait l'administration Trump d'assouplir les règles qui limitent l'accès de Pékin aux puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O pendant deux ans et demi.

Le projet de loi, connu sous le nom de SAFE CHIPS Act, a été déposé par le sénateur républicain Pete Ricketts et le démocrate Chris Coons. Il prévoit que le département du commerce, qui supervise les contrôles à l'exportation, refuse pendant 30 mois toute demande de licence pour des acheteurs en Chine, en Russie, en Iran ou en Corée du Nord souhaitant recevoir des puces d'IA américaines plus perfectionnées que celles qu'ils sont actuellement autorisés à obtenir. Par la suite, le ministère du commerce devra informer le Congrès de toute proposition de modification des règles un mois avant son entrée en vigueur.

La législation, coparrainée par le républicain Dave McCormick et les démocrates Jeanne Shaheen et Andy Kim, représente un rare effort mené en partie par le propre parti de Trump pour l'empêcher d'assouplir davantage les restrictions à l'exportation de technologies imposées à la Chine.

"Refuser à Pékin l'accès à (les meilleures puces d'IA américaines) est essentiel pour notre sécurité nationale", a déclaré Pete Ricketts dans un communiqué. Le projet de loi intervient alors que l'administration Trump envisage de donner le feu vert aux ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, selon Reuters. Les faucons chinois à Washington craignent que Pékin n'utilise ces puces très prisées pour doter son armée d'armes à intelligence artificielle et de capacités de renseignement et de surveillance plus puissantes. Confronté à de nouvelles restrictions chinoises sur les exportations de métaux de terres rares dont dépendent les entreprises technologiques mondiales, le ministère du commerce de Trump a imposé puis annulé des restrictions sur les puces d'IA H20 de Nvidia, une décision qui a été critiquée par le représentant républicain John Moolenaa r, qui préside le House China Select Committee (comité spécial de la Chambre des représentants sur la Chine). Advanced Micro Devices, un rival de Nvidia, est également désireux de vendre à la Chine.

Dans le cadre des négociations avec la Chine pour retarder ses propres contrôles sur les terres rares, Trump a repoussé d'un an une règle visant à restreindre les exportations technologiques américaines aux unités d'entreprises chinoises déjà inscrites sur la liste noire et a promis de supprimer une règle de l'ère Biden restreignant les exportations de puces d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale vers des pays fondés en partie sur des préoccupations liées à la contrebande de puces à destination de la Chine.

Greg Allen, conseiller principal au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington, a qualifié le projet de loi de mesure de bon sens qui devrait être adoptée d'urgence, notant que les États-Unis ne peuvent pas dissuader la Chine de chercher à mettre fin rapidement à sa dépendance à l'égard de la technologie américaine. "Le seul choix qui s'offre à l'Amérique est de savoir si nous devons ou non vendre à la Chine la technologie qui rendra sa stratégie de découplage rapide et pratique", a-t-il déclaré.