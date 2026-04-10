Des résultats qui sentent bon la croissance pour Robertet, malgré une petite note amère sur les effets de change
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 09:39
Sur l'exercice 2025, le spécialiste des produits naturels (arômes, parfums...) a vu ses revenus croître de 4,5%, à 843,932 millions d'euros. De son côté, l'Ebitda a bondi de 10,9%, à 174,117 millions d'euros, dans un contexte de détente ponctuelle et marquée des coûts d'achat, mais aussi de dynamisme des catégories de produits à plus forte valeur ajoutée. L'Ebitda a représenté 20,6% des ventes, en hausse de 120 points de base par rapport à 2024.
Parallèlement, le bénéfice net consolidé part du groupe s'est élevé à 103,4 millions, en progression de 14,8%.
Chez Oddo BHF, les analystes relèvent que la hausse de l'Ebitda a connu une accélération au second semestre ( 130 points de base), grâce à une amélioration notable de la marge brute estimée à 150 points de base selon le groupe financier. Cette dernière a été soutenue par une optimisation des achats de matières premières, du mix produit et d'effets ponctuels favorables, partiellement compensées par une hausse des coûts indirects et de la masse salariale.
En ce qui concerne le premier trimestre, Robertet a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 4,9%, à taux de change et périmètre constants, mais en repli de 0,7% en données publiées, sous l'effet de taux de change toujours défavorables. Le groupe indique aborder 2026 avec prudence et vise une croissance annuelle à taux de change et périmètre constants d'environ 5%, sauf en cas de dégradation persistante de la conjoncture. Pour le moyen terme, la société a confirmé viser des revenus compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros, avec une marge d'Ebitda supérieure à 20%.
Oddo BHF à neutre et Jefferies à l'achat
Oddo BHF précise qu'avec ce repli observé sur les trois premiers mois de l'année, "l'exercice 2026 pourrait ainsi ressortir un peu sous la ligne de trajectoire médiane tracée par la guidance moyen terme, mais Robertet est en général prudent".
Les analystes ont toutefois maintenu leur recommandation à neutre en abaissant leur objectif de cours de 931 à 882 euros. Pour se justifier, ils expliquent redouter le chiffre d'affaires au Moyen-Orient qui s'il ne représente que 3 à 4% du total devrait augmenter. Autres inquiétudes, les tarifs douaniers américains et les effets de change qui devraient impacter le compte de résultat, et enfin, la demande pourrait être contrastée (effets de base défavorables), selon les géographies et les segments.
Chez Jefferies, les analystes sont plus ambitieux avec une recommandation à l'achat et une cible de cours de 980 euros, qui fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 18%.
Valeurs associées
|879,000 EUR
|Euronext Paris
|+6,93%
A lire aussi
-
Sodexo décroche nettement en Bourse vendredi après avoir fait état d'un plongeon de son résultat opérationnel semestriel et avoir révisé à la baisse ses perspectives annuelles, le groupe citant des "enjeux d'exécution" et la revue de ses contrats et actifs. Le ... Lire la suite
-
Les fans de Céline Dion ne sont pas les seuls à se réjouir de la série de concerts de la chanteuse à l'automne à Paris: hôteliers, restaurateurs et commerçants y voient une manne financière qui pourrait atteindre des centaines de millions d'euros. Alors qu'ouvre ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 08H30 GMT, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son troisième jour: "Optimisme et prudence" sur les marchés mondiaux à l'approche des pourparlers Les marchés ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre Beiersdorf a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants. La zone de soutien des 72.58 EUR actuellement testée pourrait faciliter un rebond, au moins technique en direction des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer