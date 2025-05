Des résultats prometteurs pour NFL Biosciences

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'étude, effectuée sur des souris, a révélé que non seulement le NFL-101 " agit précisément sur les zones addictogènes mises en œuvre dans le tabagisme, mais que l'effet est obtenu très rapidement après l'administration du produit et se maintient dans le temps, observation qui recoupe l'expérience clinique acquise " précédemment.

(AOF) - La société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions a publié les résultats d’une nouvelle étude menée avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Pour NFL Biosciences, l’objectif était de confirmer de précédents résultats, mais aussi de préciser l’identification des zones cérébrales ciblées par le NFL-101, un candidat-médicament contre la dépendance au tabac.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.