Des résultats positifs de phase 2 pour le Tilrekimig de Pfizer

Le géant pharmaceutique américain a présenté les résultats détaillés d'une étude clinique de phase 2 en cours évaluant le Tilrekimig chez des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal : toutes les doses évaluées ont démontré une augmentation statistiquement significative du pourcentage de participants atteignant le score EASI-75 (une réduction d'au moins 75% de l'indice de surface et de sévérité de l'eczéma) à la semaine 16, en comparaison avec le groupe placebo.

Forte d'une efficacité et d'une tolérabilité jugées convaincantes, la direction de Pfizer a confirmé le passage aux étapes ultérieures du développement clinique. Des essais de phase 3 ont été initiés dans la dermatite atopique et l'asthme, tandis qu'une étude de Phase 2b/3 est en cours dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).