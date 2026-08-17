Des résultats en repli pour Pro Kapital Grupp (Preatoni)

Preatoni Group fait part des résultats semestriels de Pro Kapital Grupp, une société cotée à la Bourse de Tallinn (Estonie) dont il détient 49,62% du capital, publication dont il ressort un résultat net de 3,3 MEUR au 1er semestre 2026, contre 6,2 MEUR un an auparavant.

Le résultat d'exploitation de cette société a diminué d'environ 25%, à 5,6 MEUR, et sa marge brute s'est tassée de 6%, à 9,6 MEUR, pour un chiffre d'affaires de 26,1 MEUR, en repli de 9% en raison du mix produits (typologies de logements vendus sur la période).

Les flux de trésorerie issus des activités opérationnelles se sont toutefois améliorés, à 9,3 MEUR, contre 8,5 MEUR au 1er semestre 2025. A noter aussi que la date de maturité d'une partie des obligations convertibles de Pro Kapital (8,2 MEUR concernés sur un total de 18,7 MEUR) a été repoussée du 31 octobre 2026 au 31 octobre 2028.

Par ailleurs, Preatoni Group indique qu'en ce qui concerne sa branche Hôtellerie/Tourisme, en dépit du climat géopolitique peu favorable, la performance du 1er semestre est attendue conforme aux prévisions de la direction, tant globalement que pour chaque entité significative (en Egypte et en Italie).

Si "les incertitudes liées à la situation internationale et à ses conséquences, notamment énergétiques, conduisent le groupe à rester prudent sur les mois à venir", il estime que "les tendances à ce jour concernant l'augmentation du revenu moyen par chambre et la bonne tenue des taux d'occupation, notamment à Sharm El Sheikh, sont plutôt rassurantes".