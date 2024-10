Des résultats décents au T3 (Drone Volt)

Des résultats décents au T3

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié des chiffres préliminaires pour le troisième trimestre de plutôt bonne facture, plus que doublant son chiffre d’affaires et affichant une amélioration significative des marges brutes, malgré l’impact d’un mix produit plus défavorable. Les perspectives restent inchangées pour 2024 et 2025, malgré le désir de réduire la part de la distribution dans le mix de revenus à l’avenir, soulignant ainsi la confiance du management dans les nouvelles activités. Nous réitérons donc notre position positive sur l’action.

ACTUALITÉ

Les ventes ont augmenté de 139% par rapport à l’année dernière, passant de 3,1 millions d’euros à 7,3 millions d’euros.

DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY a été très dynamique avec une augmentation de 163% d’une année sur l’autre, passant de 0,51 million d’euros à 1,35 million d’euros.

L’activité de distribution a augmenté de 134% passant de 2,5 millions d’euros à 5,9 millions d’euros.

La marge brute n’a augmenté que de 53% passant de 0,71 million d’euros à 1,1 million d’euros, ce qui implique une marge brute de 15% (T3 23 : 23%).

La société a réaffirmé ses perspectives pour 2024 et 2025.

ANALYSE

Effet de base favorable pour les revenus

La forte croissance était notamment due à un effet de base favorable ainsi qu’à une traction commerciale dynamique dans toutes les divisions. En effet, au T3 23, Drone Volt a connu une baisse de 23% de ses ventes, souffrant des effets secondaires géopolitiques avec les restrictions chinoises sur la vente de drones commerciaux en Europe. Ce ne fut pas le cas cette année avec un énorme contrat pour un important client européen.

Gamme de produits défavorable pour les marges

Cependant, la baisse de la marge brute était notamment due à une gamme de produits défavorable entraînant une baisse plutôt décevante de 11pp de la marge brute de Drone Volt Factory, Services & Academy à 665k € (T3 23 : 313k €).

Le groupe a communiqué de manière plus granulaire sur cette division, ce qui est apprécié et nous savons donc que la baisse des marges est liée au succès commercial du Hercules 20 notamment (42 unités vendues) suite à une commande importante (40 unités) en juillet 2024. Cela a entraîné une représentation des services à haute marge de seulement 1/3 des ventes de la division mais toujours la moitié des bénéfices bruts. L’activité de services a en outre souffert d’un effet saisonnier avec une baisse habituelle durant la sacro-saint août.

Toujours sur la bonne voie pour une génération positive d’EBITDA

Dans ce contexte favorable, l’entreprise a réaffirmé son objectif d’augmenter sensiblement sa marge brute pour 2024 (qui est déjà supérieure au niveau de 2023) et de générer un EBITDA positif en 2025. Cependant, l’entreprise a mentionné que son activité de distribution devrait ralentir à partir du T4 24 en raison de l’accent mis sur les activités à haute marge, ce qui ne devrait donc pas être interprété comme négatif à notre avis et traduit plutôt la confiance de la direction. Elle est soutenue par le succès d’un nouveau type de contrats dans lesquels Drone Volt personnalise les drones existants pour des clients exigeants et externalise donc la R&D, comme en témoigne un nouveau contrat Linedrone en octobre 2024. Le désir d’initier une nouvelle phase était également visible plus tôt dans la journée avec l’annonce d’un regroupement d’actions (100 anciennes actions pour 1 nouvelle) qui sera effectif au début de décembre 2024.

IMPACT

Nous intégrerons les nouvelles données dans notre modèle ainsi que la baisse des revenus provenant de la distribution à l’avenir, ce qui réduira probablement notre prix cible mais ne devrait pas changer notre recommandation positive sur l’action en raison du développement visiblement réussi de nouvelles sources de revenus.