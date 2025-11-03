 Aller au contenu principal
Des résultats de phase III positifs dans le lupus pour Roche
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 09:26

Roche fait état de résultats 'statistiquement et cliniquement significatifs' de l'étude de phase III ALLEGORY évaluant son Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab) chez des adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) sous traitement standard.

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, montrant qu'un pourcentage plus élevé de personnes a obtenu une amélioration d'au moins quatre points de l'indice de réponse au LED 4 (SRI-4) à un an (52 semaines), par rapport au traitement standard.

'Tous les critères d'évaluation secondaires clés ont également été atteints. Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié, et l'innocuité s'est révélée conforme au profil bien caractérisé de Gazyva/Gazyvaro', ajoute Roche.

'S'il est approuvé, Gazyva/Gazyvaro serait le premier traitement anti-CD20 pour le LED à cibler directement les lymphocytes B, un facteur clé de l'inflammation et de l'activité de la maladie', met en avant le groupe de santé suisse.

