Des résultats de long terme confirment l'efficacité du Keytruda de Merck contre un type de cancer

(AOF) - Merck a dévoilé des résultats de long terme soulignant les bénéfices de survie globale pour les patients traités avec son produit Keytruda, contre le cancer du poumon non à petites cellules. Ces données reposent sur des analyses à 5, 8 et 10 ans évaluant Keytruda en monothérapie chez des personnes atteintes d’un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

Pour le Dr Marjorie Green, vice-présidente senior et responsable de l'oncologie et du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories : " à tous les stades de la maladie, des premiers aux plus avancés, ces résultats confirment le bénéfice de Keytruda sur la survie à long terme chez certains patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules. Nous nous réjouissons des progrès et des possibilités que Keytruda offrira dans le traitement du cancer ".

