Des représentants israéliens interdits d'accès au plus grand salon britannique de la défense

La Grande-Bretagne a interdit à des responsables israéliens l'accès à son plus grand salon du secteur de la défense en raison de l'escalade de la guerre à Gaza, une mesure qui vise à faire pression sur son proche allié alors que l'offensive israélienne se poursuit dans l'enclave palestinienne.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a annoncé en juillet qu'il reconnaîtrait en septembre un État palestinien à moins qu'Israël ne prenne des mesures substantielles pour mettre fin à la "situation épouvantable" dans la bande de Gaza et réponde à d'autres conditions, ce qui a irrité le gouvernement israélien.

Le ministère israélien de la Défense a déclaré qu'en raison de l'interdiction d'accès au salon, il ne maintiendrait pas son pavillon national au salon Defence & Security Equipment International (DSEI) de Londres, qui doit se tenir du 9 au 12 septembre.

Les entreprises de défense israéliennes, telles que Elbit Systems ESLT.TA , Rafael, IAI et Uvision, pourront toutefois être présentes.

La décision de la Grande-Bretagne fait écho à la controverse qui a eu lieu au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget, près de Paris, il y a trois mois, lorsque la France a recouvert de panneaux noirs les stands des entreprises de défense israéliennes après que celles-ci ont refusé de retirer leurs armes offensives de l'exposition, provoquant une vive réaction de la part d'Israël.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré vendredi que la décision du gouvernement israélien d'intensifier son opération militaire à Gaza était une erreur.

"En conséquence, nous pouvons confirmer qu'aucune délégation du gouvernement israélien ne sera invitée à participer au DSEI UK 2025", a-t-il dit.

"Il doit y avoir une solution diplomatique pour mettre fin à cette guerre maintenant, avec un cessez-le-feu immédiat, le retour des otages et une augmentation de l'aide humanitaire à la population de Gaza", a ajouté le porte-parole.

Israël a déclaré que la décision de la Grande-Bretagne constituait un "acte de discrimination regrettable" et "introduisait des considérations politiques tout à fait inappropriées pour une exposition professionnelle de l'industrie de la défense".

Le salon de quatre jours accueille des délégations nationales et des entreprises privées qui présentent des équipements et des armes militaires au centre Excel de Londres.

Le salon est organisé par une société privée, Clarion Defence and Security, mais avec le soutien du gouvernement britannique et de l'armée.

