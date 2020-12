Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des représentants des taliban reçus à Islamabad Reuters • 16/12/2020 à 13:33









ISLAMABAD,16 décembre (Reuters) - Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a reçu mercredi une délégation des talibans à Islamabad, quelques jours après la suspension des pourparlers de paix entre la milice islamiste et le gouvernement afghan, a fait savoir le gouvernement. Cette pause de trois semaines doit permettre aux deux délégations de procéder à des consultations. Celle des talibans, qui est dirigée par le mollah Abdul Ghani Baradar, chef politique du mouvement, est à Islamabad pour trois jours et devrait avoir d'autres entretiens, notamment avec le Premier ministre Imran Khan. Le chef de la diplomatie pakistanaise, Shah Mehmood Qureshi, s'est félicité de l'accord sur les modalités des négociations conclu récemment par Kaboul et les talibans , rapporte son ministère. "La paix en Afghanistan est nécessaire pour la paix et la stabilité dans toute la région", a-t-il souligné. Selon deux de leurs représentants à Doha, les négociateurs taliban doivent également rencontrer les dirigeants du mouvement au Pakistan. Ils s'y étaient déjà rendus en août, avant l'ouverture des discussions de Doha. Elles ont débuté en septembre, conformément à l'accord conclu en février par les Etats-Unis et la milice, qui prévoit le retrait du contingent américain dans les 14 mois qui suivent. Elles doivent reprendre le 5 janvier. Les "étudiants en religion" n'ont toutefois pas déposé les armes. (Charlotte Greenfield avec Jibran Ahmed à Peshawar et Abdul Qadir Sediqi à Kaboul, version française Jean-Philippe Lefief)

