Des procureurs affirment que le principal investisseur américain dans l'agriculture russe est extrémiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 7) par Gleb Bryanski et Maxim Rodionov

Le procureur général de Russie a déclaré qu'un fonds américain, qui possède d'importants actifs dans le domaine de l'agriculture en Russie, était extrémiste et a intenté une action en justice auprès d'un tribunal de Moscou pour lui demander d'arrêter ses activités, dans l'attente d'une saisie de ses actifs.

Le communiqué indique que les procureurs ont engagé des poursuites le 9 décembre contre la société NCH Capital ainsi que contre ses fondateurs, George Rohr, citoyen américain, et Moris Tabacinic, citoyen autrichien. Rohr et Tabacinic ont fondé NCH en 1993.

NCH n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La semaine dernière, le directeur général de la deuxième banque russe, VTB, Andrei Kostin, a déclaré que la banque était intéressée par l'achat d'actifs de NCH. Il a également déclaré séparément que la banque souhaitait créer un champion national de l'agriculture .

Dans un rapport publié au début de l'année, le cabinet d'avocats NSP a déclaré que les accusations d'extrémisme étaient souvent utilisées pour justifier les saisies d'actifs par l'État auprès de propriétaires russes et étrangers. Selon NSP, l'État a confisqué ou placé sous gestion publique des actifs d'une valeur de quelque 50 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine, dont 2,35 milliards de dollars d'actifs appartenant à des propriétaires qualifiés d'extrémistes.

Bon nombre des propriétaires dont les avoirs russes ont été saisis en raison d'allégations d'extrémisme avaient des liens avec l'Ukraine, y compris l'ancien président ukrainien Petro Porochenko. NCH Capital possède d'importants actifs dans le secteur agricole ukrainien.

AgroTerra, l'un des 20 plus grands propriétaires de terres agricoles de Russie, a été placé sous la gestion temporaire de l'État par un décret du président russe Vladimir Poutine en avril 2024. NCH a répondu que NCH Agribusiness Partners, un fonds d'investissement privé détenu par un groupe d'investisseurs institutionnels américains et géré par NCH Capital, basé à New York, n'avait pas l'intention de vendre AgroTerra.

(1 $ = 77,3455 roubles)