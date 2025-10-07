 Aller au contenu principal
Des problèmes de personnel entraînent des retards dans les aéroports américains alors que le shutdown persiste
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 01:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le syndicat des contrôleurs aériens rappelle que les arrêts de travail sont illégaux

*

Les contrôleurs et les agents de la TSA n'ont pas travaillé pendant le shutdown de 2019, ce qui a retardé les vols

*

Trump a ciblé les États démocrates pour les actions de shutdown

(La FAA annonce de nouveaux retards) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré que des problèmes de personnel causaient des retards dans plusieurs aéroports, dont Newark et Denver, lundi, quelques heures seulement après que le plus haut responsable des transports des États-Unis a déclaré que les contrôleurs aériens qui se déclarent malades avaient légèrement augmenté depuis le début de la fermeture du gouvernement .

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent continuer à se présenter au travail pendant la fermeture. Ils ne sont pas payés et les contrôleurs ne toucheront pas leur premier salaire le 14 octobre.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que les effectifs du trafic aérien ont parfois été réduits de 50 % dans certaines régions depuis le début de la fermeture la semaine dernière.

La FAA a déclaré que les problèmes d'effectifs dans le contrôle du trafic aérien ont des répercussions sur les vols dans de nombreux aéroports, dont Newark, Phoenix, Denver, Las Vegas et Burbank. Selon FlightAware, plus de 4 000 vols ont été retardés lundi aux États-Unis, dont 29 % des vols arrivant à Denver, 19 % des vols à Newark et 15 % des vols à Las Vegas. Les problèmes météorologiques ont également un impact sur les vols.

Le président Donald Trump a fait des transports un point central de la bataille pour la fermeture du gouvernement avec les démocrates, en supprimant plus de 28 milliards de dollars d'aide pour les programmes climatiques, les métros, les tunnels et les transports en commun dans les États à tendance démocrate , notamment New York et l'Illinois.

La réduction des effectifs entraînera des retards, a déclaré Sean Duffy, ajoutant que si les appels de malades augmentent, le flux du trafic aérien sera réduit à un taux permettant de maintenir la sécurité aérienne.

Sean Duffy et le président de l'association nationale des contrôleurs aériens se sont exprimés lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Newark Liberty pour discuter des effets de la fermeture. L'aéroport est l'un des trois qui desservent la région métropolitaine de New York, très démocrate, et est une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O .

Sean Duffy a fait remarquer que les contrôleurs étaient inquiets. "Vais-je toucher ma paie?", a déclaré Sean Duffy, ajoutant que certains se demandent: "Dois-je prendre un deuxième emploi et conduire Uber alors que je suis déjà épuisé par un travail déjà stressant?"

Lundi, le syndicat a rappelé aux travailleurs que "la participation à une action de travail peut entraîner la révocation du service fédéral" et qu'elle est illégale.

"Il est plus important que jamais que nous soyons à la hauteur et que nous continuions à fournir le service public de haut niveau que nous assurons chaque jour", a déclaré le syndicat à ses membres. "Nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est essentiel d'éviter toute action qui pourrait donner une mauvaise image de vous, de notre syndicat ou de nos professions."

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de l'administration de la sécurité des transports a augmenté, car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré à l'époque que le shutdown "poussait notre espace aérien au point de rupture"

Le groupe professionnel Airlines for America, qui représente United, Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N , a prévenu qu'en cas d'interruption du financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,8300 USD NASDAQ +2,16%
DELTA AIR LINES
58,260 USD NYSE +1,75%
SOUTHWEST AIRLIN
32,565 USD NYSE +0,12%
UNITED AIRLINES
97,0700 USD NASDAQ +1,83%
