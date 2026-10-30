Des pirates informatiques dérobent 6,3 milliards de dollars à Binance lors du plus gros vol de cryptomonnaies de l'histoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un braquage fait chuter les cours des cryptomonnaies

* Des pirates nord-coréens seraient à l'origine de l'attaque contre Binance, selon des analystes américains

* Le cofondateur de Binance affirme que la plateforme couvrira l'intégralité des pertes liées au piratage

* Cette faille pourrait inciter les investisseurs à réévaluer les risques liés aux cryptomonnaies

(Refonte, mise à jour des cours et des citations)

par Ankur Banerjee, Rocky Swift et Summer Zhen

Des pirates ont dérobé 6,3 milliards de dollars à Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, lors d’un vol record que les analystes attribuent à la Corée du Nord et qui, selon eux, pourrait ébranler la confiance dans les actifs numériques.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté à l’annonce de cette nouvelle, tandis que Binance a suspendu les retraits et déclaré qu’il couvrirait les pertes. Environ la moitié des actifs volés ont été rapidement gelés par des émetteurs de stablecoins tels que Tether, Circle et World Liberty Financial, soutenu par Donald Trump.

L’essentiel du vol s’est déroulé en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord, selon les sociétés américaines d’analyse de blockchains TRM Labs et Chainalysis.

TRM a indiqué que les pirates avaient réussi à ordonner le transfert des fonds des portefeuilles utilisés par Binance vers des portefeuilles contrôlés par les pirates, reproduisant ainsi un braquage survenu en 2025 sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, que le FBI avait attribué à Pyongyang.

« TRM attribue cette attaque à … l’unité d’hackers d’élite de la Corée du Nord », a déclaré la société dans une analyse du piratage publiée sur son site web. TRM et Chainalysis se sont toutes deux dites très convaincues que la Corée du Nord était responsable.

"LE PLUS GRAND PIRATAGE DE L’HISTOIRE"

Selon les autorités américaines et sud-coréennes ainsi que des experts en cybersécurité, la Corée du Nord utilise depuis des années des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus.

La Corée du Nord nie systématiquement ces accusations. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Binance a déclaré que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et qu’elle travaillait avec ses partenaires pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars ont été localisés à ce jour. La plateforme prévoit de reprendre ses services de retrait dans les 48 prochaines heures.

Elle n’a pas précisé le sort des 3,3 milliards de dollars restants.

"Votre argent est en sécurité et nous couvrons toutes les pertes", a déclaré le co-directeur général Richard Teng sur X. "Notre enquête n’a attribué la responsabilité à aucune personne en particulier."

"C’est le plus grand piratage de l’histoire", a déclaré Aravind Srinivasan, de la société de tenue de marché GSR, alors que les cours des cryptos s’effondraient généralement.

Le Bitcoin BTC= a atteint son plus bas niveau en six semaines à 76.368 dollars et l'Ether ETH= a chuté de plus de 3 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois à 2.178 dollars avant que les marchés ne se stabilisent.

Le BNB BNB=CCCL , un token initialement lancé sous le nom de Binance Coin et pouvant servir à régler les frais de Binance, a reculé de 5 % au cours des dernières 24 heures pour s’établir à 709,70 dollars, selon CoinGecko, tandis que la confiance chancelante a pesé sur les actions des plateformes d’échange de cryptomonnaies cotées en bourse.

L'action de la plateforme de crypto-monnaies Coinbase Global

COIN.O , qui a déclaré ne pas avoir été affectée, a reculé de 4,8 %, tandis que celle de Strategy MSTR.O , un acheteur de bitcoins, a chuté de près de 6 % lors des négociations après-clôture aux États-Unis.

ORDINATEUR PORTABLE COMPROMIS

Une première enquête suggère que la faille aurait pu trouver son origine dans un ordinateur portable piraté appartenant à l’un des ingénieurs de Binance, ce qui aurait permis à un pirate d’accéder à l’un de ses systèmes et d’effectuer des retraits non autorisés, a déclaré Binance.

"Notre équipe de sécurité retrace actuellement l’intégralité du parcours de l’attaque via l’ordinateur compromis, qui pourrait constituer le point d’entrée de l’incident", a déclaré Binance.

Mark Karpeles, ancien directeur de la défunte plateforme d'échange de bitcoins Mt Gox, basée à Tokyo, qui s'est effondrée il y a une douzaine d'années après le vol de 500 millions de dollars en bitcoins, a déclaré que les pirates avaient probablement accédé aux clés privées d'au moins deux portefeuilles Binance.

"Binance semble avoir réparti ses actifs sur plusieurs systèmes, garantissant ainsi qu’un piratage ne puisse affecter qu’une partie des actifs, mais même dans ce cas, un seul piratage représente une perte considérable", a-t-il déclaré.

Au-delà de la perte potentielle d’actifs, cette faille de sécurité risque d’avoir des répercussions plus larges sur le secteur des cryptomonnaies, qui subissait déjà des pressions en raison de la hausse des taux d’intérêt américains et d’un affaiblissement de la demande de la part des acheteurs de fonds négociés en bourse (ETF), ont indiqué des analystes .

"Cela pourrait encore freiner l’appétit pour le risque et inciter les investisseurs à réévaluer la sécurité des actifs détenus sur des plateformes centralisées", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group, basé à Hong Kong.

L'AMPLEUR DU PIRATAGE DÉPASSE CELLE DU FONDS D'ACTIFS SÉCURISÉS DE BINANCE

Binance, qui permet à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs numériques, compte 335 millions d’utilisateurs enregistrés à l’échelle mondiale et gérait environ 162,8 milliards de dollars d’actifs en dépôt, selon le rapport annuel 2025 de la plateforme.

La plateforme de cryptomonnaies gère un fonds d’actifs sécurisés pour ses utilisateurs, qui consiste en une réserve d’un milliard de dollars détenue entièrement en bitcoins et destinée à protéger les actifs des utilisateurs en cas de failles de sécurité, selon son site web.

Le co-directeur général Teng a déclaré que "les fonds de la société" couvriraient les pertes.

L’émetteur de stablecoins Tether a indiqué avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars d’actifs liés à l’incident, tandis que Circle a gelé plus de 800 millions de dollars.

World Liberty Financial a indiqué avoir collaboré avec le dépositaire BitGo pour geler les fonds, et le cofondateur de Binance, Yi He, a précisé que 27 millions de dollars de stablecoins et environ 2 millions de dollars de jetons World Liberty avaient été gelés. La société de cryptomonnaies Ripple a également gelé environ 200 millions de dollars de fonds, a ajouté Yi He.

Cet incident s'ajoute à une série de vols de cryptomonnaies. L'année dernière, des pirates ont dérobé 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 attaques, selon les chercheurs de TRM Labs.

En septembre, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget a déclaré qu’environ 350 millions de dollars de cryptomonnaies avaient été volés sur sa plateforme, soulignant la vulnérabilité du secteur face aux pirates informatiques.