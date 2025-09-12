Des passagers d'un vol United Airlines effectuent une sortie d'urgence au Japon, selon NHK

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des passagers ont été évacués par les toboggans d'urgence d'un avion de la compagnie United Airlines UAL.O à l'aéroport japonais de Kansai, dans la ville d'Osaka (ouest), vers 19h30 vendredi, a annoncé la chaîne publique NHK.

L'avion Boeing BA.N 737 qui se dirigeait vers Cebu aux Philippines depuis l'aéroport de Narita près de Tokyo a été dérouté après qu'un indicateur d'incendie de cargaison se soit déclenché alors qu'il survolait l'océan Pacifique, a rapporté NHK.

On ne sait pas combien de passagers se trouvaient à bord ni s'il y a des blessés.