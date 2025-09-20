Des passagers bloqués à Heathrow et dans d'autres aéroports européens à la suite d'une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'aéroport Heathrow de Londres, les aéroports de Berlin et de Bruxelles touchés par des perturbations

RTX fait l'expérience d'une "perturbation cybernétique" dans les logiciels aéroportuaires

Selon RTX, l'enregistrement électronique et la livraison des bagages sont affectés

(Ajout des réactions des passagers aux paragraphes 10-11, 14-15) par Sabine Siebold, Christoph Steitz et Muvija M

Une cyberattaque contre un fournisseur de systèmes d'enregistrement et d'embarquement a perturbé les opérations dans plusieurs grands aéroports européens, dont l'aéroport Heathrow de Londres, le plus fréquenté du continent, entraînant des retards et des annulations de vols samedi.

Collins Aerospace, qui fournit des systèmes à plusieurs compagnies aériennes dans les aéroports du monde entier, connaît un problème technique susceptible d'entraîner des retards pour les passagers en partance, a déclaré l'aéroport d'Heathrow, qui avait prévenu des retards.

Les aéroports de Bruxelles et de Berlin ont également été touchés par l'attaque, ont-ils indiqué dans des déclarations séparées.

RTX RTX.N , la société mère de Collins Aerospace, a déclaré avoir pris connaissance d'une "perturbation cybernétique" de son logiciel dans certains aéroports, sans les nommer.

L'ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE EST TOUCHÉ

"L'impact est limité à l'enregistrement électronique des clients et au dépôt des bagages et peut être atténué par des opérations d'enregistrement manuel", a déclaré RTX dans un communiqué envoyé par courrier électronique, ajoutant qu'elle s'efforçait de résoudre le problème aussi rapidement que possible.

L'attaque a rendu les systèmes automatisés inopérants, ne permettant que des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, a indiqué Brussels Airport sur son site web, ajoutant que l'incident s'était produit dans la nuit de vendredi à samedi.

"Cette situation a un impact important sur le programme des vols et entraînera malheureusement des retards et des annulations", a déclaré l'aéroport.

L'aéroport a indiqué que 10 vols avaient été annulés jusqu'à présent, avec un retard moyen d'une heure pour tous les vols au départ.

LES PASSAGERS DANS L'INCERTITUDE

Les aéroports concernés ont conseillé aux passagers ayant un vol prévu samedi de confirmer leur voyage auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport.

Tereza Pultarova, une journaliste, a parlé à BBC News depuis l'intérieur de l'aéroport d'Heathrow, où elle devait s'envoler pour Amsterdam à 6h30 pour une correspondance au Cap.

"Malheureusement, la compagnie aérienne avec laquelle je voyage... n'a pas de bureau de service ici, donc nous avons été laissés dans l'ignorance", a-t-elle déclaré. "C'est un grand chaos et c'est très frustrant pour la plupart des gens ici", a-t-elle ajouté.

L'aéroport de Berlin a indiqué sur son site internet que les temps d'attente à l'enregistrement étaient plus longs et qu'il travaillait à une solution rapide. L'aéroport de Francfort

FRAG.DE , le plus grand d'Allemagne, n'a pas été touché, a déclaré un porte-parole.

À l'aéroport de Berlin, Kim Reisen a dû faire face à des retards et à un manque de clarté, déclarant à Reuters qu'on lui avait seulement dit qu'il y avait "une défaillance technique".

Un autre voyageur, Siegfried Schwarz, également originaire de Berlin, a déclaré: "Je trouve inexplicable qu'avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y ait aucun moyen de se défendre contre quelque chose comme ça."

EASYJET FONCTIONNE NORMALEMENT

EasyJet EZJ.L , l'une des plus grandes compagnies aériennes européennes, a déclaré qu'elle fonctionnait normalement et qu'elle ne s'attendait pas à ce que le problème ait un impact sur ses vols pour le reste de la journée.

Ryanair RYA.I et IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le transporteur américain Delta Air Lines DAL.N a déclaré qu'il s'attendait à un impact minimal sur les vols au départ des trois aéroports touchés, ajoutant qu'il avait mis en place une solution de contournement pour minimiser les perturbations.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, a déclaré qu'il n'y avait aucune indication de menaces pour les aéroports polonais.

La ministre britannique des transports, Heidi Alexander, a déclaré qu'elle recevait régulièrement des informations sur la situation .