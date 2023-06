Des parlementaires américains demanderont à Ford et GM de réduire leur dépendance à la Chine

(AOF) - Un groupe bipartisan de parlementaires américains va exhorter les PDG de Ford et de General Motors à réduire leur dépendance à l'égard des pièces automobiles chinoises, en particulier les batteries des véhicules électriques, selon Reuters. Quatre membres de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine se rendront à Detroit ce mardi pour rencontrer Jim Farley de Ford et Mary Barra de GM. Les républicains Mike Gallagher et John Moolenaar et les démocrates Raja Krishnamoorthi et Haley Stevens devraient rencontrer des dirigeants d'équipementiers.