Des opportunités malgré une trajectoire de croissance incertaine

Amundi

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour juillet en 1 minute !

Les récentes données économiques aux États-Unis ont été à l'origine d'un certain optimisme sur les marchés, mais les prévisions indiquent toujours une faiblesse persistante au niveau de la consommation et des bénéfices des entreprises. Nous restons donc prudents à l'égard des actifs à risque et pensons que les investisseurs devraient maintenir une approche bien diversifiée.

Principaux thèmes à surveiller

La croissance économique s'essouffle

La récession américaine devrait s'accentuer vers la fin de l'année, ce qui devrait avoir des répercussions en Europe également. Dans ce contexte, nous demeurons positifs vis-à-vis des obligations d'État américaines en tant que valeur refuge, mais nous sommes légèrement prudents en ce qui concerne l'Europe. Dans l'ensemble, il est nécessaire de maintenir une approche active.

Chercher à tirer parti des marchés du crédit et des obligations vertes (1)

Le ralentissement de la croissance économique et la poursuite du resserrement de la politique monétaire, au moins cette année, pourraient accroître la volatilité des obligations d'entreprises à taux bas, les sociétés fragiles ayant du mal à lever des capitaux. Nous préférons les titres de grande qualité en Europe et aux États-Unis, ainsi que les obligations vertes et liées au développement durable, qui peuvent permettre aux investisseurs de bénéficier des opportunités de la transition énergétique.

Rester discipliné et éviter les segments surévalués dans les actions

Il convient de noter que certains secteurs tels que la technologie et l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis génèrent des gains, mais toutes ces entreprises ne bénéficieront pas des nouvelles technologies. Il semble donc y avoir une divergence entre leurs bénéfices et leurs valorisations actuelles. Nous évitons ces entreprises et préférons plutôt les titres de qualité, décotés (2) et à dividende aux États-Unis et en Europe qui présentent un potentiel d'amélioration de leur profil de bénéfices à long terme.

Plusieurs piliers dans les marchés émergents

La divergence demeure sur les marchés émergents et ceux-ci offrent des opportunités en termes d'obligations et d'actions. Ils ne se limitent pas au marché chinois où nous observons une certaine faiblesse à court terme. Sur le front obligataire, nous apprécions le portage (3) élevé, mais nous restons sélectifs en faveur de pays tels que le Mexique et l'Inde. Sur les marchés d'actions, les valorisations des marchés d'Amérique latine tels que le Brésil et des pays asiatiques tels que l'Indonésie sont attrayantes.

Tenir le cap, se concentrer sur la qualité

Les investisseurs devraient rester prudents à l'égard des actifs risqués pour le moment. Sur les marchés d'actions, ils devraient rechercher la résilience des bénéfices via des titres de qualité et décotés qui ne sont pas chers. Plus tard dans l'année, la tendance pourrait être de nouveau haussière sur les marchés cycliques4 tels que l'Europe, mais nous ne sommes pas encore là.

Sur les marchés obligataires, les emprunts d'État américains continuent d'offrir une certaine protection, mais dans ce contexte, un positionnement flexible est essentiel compte tenu de l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

A l'inverse, le sentiment des investisseurs à l'égard des marchés émergents s'améliore à mesure que les hausses de taux ralentissent dans les pays développés. Certains marchés tels que le Mexique offrent des opportunités de revenus intéressantes, tout comme les obligations d'entreprises, mais une sélection s'impose. Ce dernier point est vrai même pour les actions des pays émergents où la Chine et l'Inde présentent un potentiel à long terme.

Dans l'ensemble, nous pensons que le positionnement devrait rester équilibré, bien diversifié et rechercher une certaine protection du portefeuille.

1. Obligations vertes (ou green bond) : titre de dette émis sur un marché financier et destiner à financer des projets de lutte contre le réchauffement climatique, de soutien à la transition énergétique, etc.

2. Valeur décotée : actions de sociétés dont le cours de bourse est inférieur à leur valeur intrinsèque, sur la base de leurs actifs et de leur capacité bénéficiaire à long terme, autrement dit actions sous-évaluées.

3. Portage : stratégie consistant à acheter des obligations affichant une forte décote et les garder en portefeuille jusqu'à maturité afin de mitiger certains risques, notamment la volatilité des taux.

4. Marché cyclique : un marché cyclique est sensible à la conjoncture économique et subit des variations à la hausse ou à la baisse au cours de différents cycles économiques.

