Des nominations au conseil d'administration de Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 07:25

Bureau Veritas annonce que son conseil d'administration a nommé Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d'administrateur référent indépendant, de président du comité des nominations et des rémunérations, ainsi que de vice-président du conseil.

Cette nomination intervient en remplacement de Pascal Lebard qui a atteint 12 ans de mandat et ne peut donc plus être qualifié d'administrateur indépendant au sens des recommandations du Code AFEP/MEDEF.

Le groupe de services de tests, d'inspection et de certification précise néanmoins que Pascal Lebard reste membre du comité des nominations et des rémunérations, du comité stratégique et du comité RSE.

Par ailleurs, le conseil a nommé Geoffroy Roux de Bézieux en qualité de membre du comité d'audit et des risques, ainsi que Julie Avrane comme membre du comité des nominations et des rémunérations.

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
26,200 EUR Euronext Paris 0,00%
