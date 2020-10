Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des milliers de personnes manifestent en Biélorussie malgré les menaces de représailles Reuters • 18/10/2020 à 19:05









MOSCOU, 18 octobre (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de la capitale biélorusse, Minsk, pour réclamer la démission du président Alexander Lukashenko, malgré les menaces des autorités d'utiliser des armes à feu. La Biélorussie, une ancienne république soviétique de 9,5 millions d'habitants, a été le théâtre de manifestations massives et de grèves depuis l'élection présidentielle contestée du 9 août remportée par le sortant Alexandre Loukachenko. L'opposition dénonce un scrutin truqué. Près de 30.000 personnes ont pris part aux manifestations, selon l'agence de presse Interfax qui précise qu'environ 50 personnes ont été interpellées par la police. Le réseau téléphonique a été perturbé dans plusieurs parties de la ville. Des sons ressemblants à ceux de grenades assourdissantes ont été entendus à l'approche du cortège. Un membre haut placé des services de police a dit la semaine dernière que les agents se réserveraient le droit d'utiliser des armes létales en cas de nécessité contre les manifestants. Près de 13.000 personnes sont détenues par les autorités depuis les élections, dont des opposants au régime qui n'ont pas souhaité quitter le pays. Les médias indépendants ont également été la cible d'une forte répression. L'opposante biélorusse Svetlana Tsikhanouskaïa a donné mardi jusqu'au 25 octobre au président Alexandre Loukachenko pour quitter le pouvoir sous peine de lancer un appel à la grève générale. (Polina Devitt, version française Caroline Pailliez)

