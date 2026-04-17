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Des milliers d'auteurs demandent une part du règlement sur les droits d'auteur d'Anthropic
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Près de 120 000 auteurs et autres détenteurs de droits d'auteur cherchent à obtenir une part du règlement de l'action collective d'un montant de 1,5 milliard de dollars avec Anthropic concernant l'utilisation non autorisée de leurs livres dans le cadre de la formation à l'intelligence artificielle, selon un document déposé auprès du tribunal fédéral de Californie. Des réclamations ont été déposées pour 91 % des plus de 480 000 ouvrages couverts par le règlement, selon un document déposé jeudi au tribunal . Un juge examinera s'il y a lieu d' approuver définitivement le règlement - le plus important jamais conclu dans une affaire de droits d'auteur aux États-Unis - lors d'une audience qui aura lieu le mois prochain.

Anthropic a été la première et reste la seule grande entreprise d'intelligence artificielle à régler une action collective intentée aux États-Unis par des titulaires de droits d'auteur alléguant que des plateformes d'intelligence artificielle avaient utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner leurs systèmes. L'un des principaux avocats des auteurs a souligné que la proportion élevée de plaintes déposées était un signe du succès de l'affaire.

"Ce taux de réclamation est une autre raison pour laquelle ce règlement est si historique et démontre le soutien écrasant de la classe, a déclaré Justin Nelson de Susman Godfrey à Reuters vendredi.

Le taux médian de réclamation pour les recours collectifs de consommateurs aux États-Unis est de 9 %, selon un rapport de 2019 () de la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Le règlement a également suscité des objections de la part de certains auteurs qui ont fait valoir qu'il n'était pas assez important, qu'il surcompensait les avocats des plaignants ou qu'il excluait à tort certains détenteurs de droits d'auteur étrangers.

Les porte-parole d'Anthropic n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

Les auteurs ont intenté un procès à Anthropic () en 2024, arguant que la société, qui est soutenue par Amazon et Alphabet, a utilisé des versions piratées de leurs livres sans autorisation ni compensation pour apprendre à Claude à répondre à des messages humains.

Cette affaire fait partie des dizaines d'actions intentées par des titulaires de droits d'auteur, notamment des auteurs et des organes de presse, contre des entreprises technologiques au sujet de l'apprentissage de leurs grands modèles de langage, et c'est la première grande affaire américaine à être réglée.

Le juge de district William Alsup a statué en juin dernier () qu'Anthropic faisait un usage loyal des œuvres des auteurs pour entraîner Claude, mais a estimé que l'entreprise avait violé leurs droits en sauvegardant plus de 7 millions de livres piratés dans une "bibliothèque centrale" qui ne serait pas nécessairement utilisée pour l'entraînement de l'IA.

Un procès devait s'ouvrir en décembre pour déterminer le montant dû par Anthropic pour le piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels s'élevant à des centaines de milliards de dollars.

Anthropic a accepté le règlement l'année dernière. La juge du district américain Araceli Martinez-Olguin doit tenir une audience le 14 mai pour décider si elle donne son approbation finale. Dans le cadre du règlement, les cabinets d'avocats Susman Godfrey et Lieff Cabraser ont demandé 12,5 % du fonds de règlement, soit 187,5 millions de dollars, en honoraires d'avocats. Les cabinets ont réduit leur demande après qu'Alsup a repoussé les 300 millions de dollars qu'ils demandaient initialement en décembre.

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