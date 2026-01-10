Des milliers d'agriculteurs irlandais manifestent contre l'accord Mercosur

Des milliers d'agriculteurs irlandais ont convergé samedi vers Athlone, petite localité du centre de l'Irlande, pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur validé la veille par une majorité des Vingt-Sept malgré l'opposition du gouvernement de Dublin et d'autres pays membres comme la France.

Sous la pression des syndicats agricoles, de l'opposition et de partis de sa propre coalition, l'exécutif irlandais a voté contre le traité en estimant qu'il ne protégeait pas suffisamment le secteur agricole contre l'importation de produits sud-américains aux normes sanitaires moins exigeantes qu'en Europe.

"Les agriculteurs irlandais sont déjà en grande difficulté. Nous sommes un petit pays, nous n'avons pas de grands exploitants et les agriculteurs ont déjà du mal à dégager un revenu de leur ferme", a expliqué Niamh O'Brien, une agricultrice venue d'Athenry, une ville de l'ouest du pays.

"Mais cela concerne aussi la qualité des aliments que nous consommons. Cela a de graves conséquences aussi bien pour l'agriculteur que pour le consommateur."

"Ne sacrifiez pas les fermes familiales pour des voitures allemandes" ou encore "Nos vaches respectent les règles, pourquoi pas les leurs?" pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants.

Le Parlement européen doit approuver l'accord avant qu'il puisse entrer en vigueur définitivement, et comme la France, où des agriculteurs ont bloqué jeudi certains axes parisiens à l'aide de leurs tracteurs et où la mobilisation se poursuivait samedi dans plusieurs départements, l'Irlande s'est engagée à lutter pour son rejet lors d'un vote qui s'annonce serré.

(Reportage Clodagh Kilcoyne, rédigé par Padraic Halpin, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)