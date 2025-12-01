 Aller au contenu principal
Des mesures de précaution prises par Airbus sur ses A320
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 07:25

Airbus a fait part vendredi soir d'une analyse d'un événement récent impliquant un avion de la famille A320, qui a révélé que le rayonnement solaire intense pourrait corrompre des données cruciales pour le fonctionnement des commandes de vol.

Aussi, le constructeur aéronautique a identifié un nombre significatif d'A320 en service qui pourraient être affectés, et a travaillé de manière proactive avec les autorités pour demander des mesures de précaution immédiates.

Une transmission d'alerte des opérateurs (AOT), reflétée dans une directive de l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a donc été émise afin de mettre en oeuvre la protection disponible, et de garantir la sécurité des vols de la flotte.

Valeurs associées

