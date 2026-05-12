Des membres de la Chambre des représentants américaine interrogent le directeur général de Paramount au sujet du rachat de Warner Bros.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de Paramount pour l'instant; plus d'informations issues de la lettre et du contexte aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Deux députés démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé mardi à David Ellison, directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , de révéler si lui-même ou la société avait proposé de modifier la couverture par CNN du président Donald Trump en échange de l'approbation d'un rapprochement avec Warner Brothers Discovery WBD.O .

“Il est clair que le président Trump s'attend à ce que votre acquisition potentielle de Warner génère une couverture médiatique favorable pour lui et ses alliés”, ont écrit les représentants Jamie Raskin (Maryland) et Frank Pallone (New Jersey) dans une lettre rapportée pour la première fois par Reuters. “Une fusion entre Paramount Skydance et Warner concentrerait dangereusement le pouvoir médiatique au sein d'un seul conglomérat et placerait davantage de voix indépendantes sous l'influence présidentielle.”

Les deux législateurs avaient déclaré en novembre que Paramount “faisait obstruction au contrôle du Congrès” après avoir demandé des documents liés à l’approbation par la FCC de la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance et la société mère de CBS News.

Paramount n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les législateurs souhaitent également obtenir les registres de tous les dons versés à des causes ou intérêts liés à Trump et suggèrent qu’Ellison a cherché à influencer la couverture médiatique chez CBS.

“Vos actions chez CBS News après la fusion Paramount-Skydance démontrent votre volonté d’adapter la couverture médiatique aux goûts du président”, ont écrit les législateurs.

Trump a exercé une pression intense sur la Commission fédérale des communications (FCC) pour qu’elle s’en prenne aux entreprises médiatiques au sujet de programmes ou de contenus d’information qu’il juge injustes.

Paramount a remporté une guerre d'enchères de plusieurs mois contre Netflix NFLX.O pour le rachat de Warner Bros, une victoire qui consolide la position d'Ellison en tant que force puissante dans un paysage du divertissement en rapide contraction. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année.

Paramount a accepté de verser 16 millions de dollars pour régler le procès intenté par Trump contre CBS concernant le montage d’une interview de “60 Minutes” avec sa rivale démocrate à la présidence, Kamala Harris.

La fusion a été approuvée après que Skydance s’est engagé à garantir l’impartialité des programmes d’information et de divertissement de CBS, à embaucher un médiateur pendant au moins deux ans pour examiner les plaintes et à mettre fin aux programmes de diversité.

Les législateurs et le seul démocrate de la FCC ont appelé à un examen rigoureux après que Paramount eut demandé à la commission d'approuver une dérogation autorisant d'importants investissements étrangers pour soutenir l'acquisition.