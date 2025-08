Des marchés financiers optimistes, des flux cryptos au ralenti

COINSHARES

Les données macroéconomiques de cette semaine ont conforté l'optimisme des marchés, confirmant la solidité de l'économie américaine malgré les inquiétudes liées aux nouveaux tarifs douaniers. La Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés pour la cinquième réunion consécutive, même si deux de ses membres nommés par Donald Trump ont voté pour une baisse de 25 points de base, invoquant des signes de faiblesse du marché du travail. Son président Jerome Powell a fermement résisté aux pressions internes et politiques, soulignant que les risques d'inflation persistent. Les données de l'emploi aux Etats-Unis, publiées ce vendredi, sont attendues au tournant.

Les marchés anticipent désormais une baisse de 25 points de base en décembre, mais certains observateurs s'attendent à un geste plus marqué de 50 points de base, ce qui pourrait soutenir le marché des crypto‑actifs.

Crypto : des signaux positifs en provenance de l'administration U.S.

Dans le même temps, la Maison Blanche a publié son rapport sur les crypto‑actifs à 180 jours, une feuille de route ambitieuse et résolument pro‑crypto. Elle prévoit un élargissement des pouvoirs de la CFTC (l'autorité de régulation des commodités) sur les marchés au comptant, une intégration assumée de la finance décentralisée (DeFi) dans la finance traditionnelle et une clarification attendue de la fiscalité des actifs numériques. Toutefois, les modalités d'application des règles AML/CFT(lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) à la DeFi restent floues.

L'attitude plus restrictive de la Fed a ralenti les flux vers les ETP crypto : après un début de semaine solide, les entrées de capitaux se sont taries à la suite de la décision du FOMC et de statistiques économiques plus fortes qu'attendu.

Enfin, le président de la SEC, Paul Atkins, a annoncé le lancement de « Project Crypto », une initiative visant à moderniser l'approche réglementaire de l'agence envers les actifs numériques. L'objectif : simplifier la conformité, apporter une meilleure lisibilité réglementaire et favoriser l'innovation, tout en maintenant la protection des investisseurs.

