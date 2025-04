Des marchés européens vus proches de l'équilibre, pluie de résultats et de statistiques

(AOF) - Les marchés européens devraient débuter proches de l’équilibre une séance très chargée tant sur le plan des résultats des entreprises que des statistiques économiques. A ce propos, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation du PIB au premier trimestre de l’Allemagne, de la zone euro et des Etats-Unis. La France a renoué, de peu, avec la croissance en début d’année. En France, les publications trimestrielles de sociétés sont très nombreuses : Crédit Agricole, Stellantis, Société Générale, TotalEnergies…

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Crédit Agricole SA

Crédit Agricole S.A a enregistré un bénéfice net globalement en ligne avec les attentes. Le résultat net, part du groupe a reculé de 4,2% à 1,82 milliard d’euros, pénalisé par la surtaxe exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés. Elle s'est élevée à 123 millions d'euros. Dans le même temps, le coût du risque a progressé de 3,4% à 413 millions d’euros. Les revenus ont augmenté de 6,6% pour atteindre le niveau record de 7,26 milliards d’euros.

Viridien

Viridien, ex-CGG, a déclaré un Ebitda ajusté de 143 millions de dollars, en hausse de 35% et un chiffre d'affaires de 301 millions de dollars, en croissance de 10 au premier trimestre 2025. "Nos résultats confirment la solide performance de nos activités, avec des succès commerciaux, une forte rentabilité et une génération de trésorerie pleinement alignée avec nos ambitions à long terme", indique le groupe. En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, il prévoit d’atteindre un objectif de génération de cash flow net d’environ 100 millions de dollars pour l'année.

Wavestone

Au 4ème trimestre de son exercice 2024/25, clos fin mars 31 mars, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 245,3 millions d’euros, en recul de 1%. Sur une base pro forma, établie comme si les acquisitions de Q_Perior étaient intervenues le 1er avril 2023, le chiffre d’affaires s’inscrit en recul organique de 2%. Le groupe de conseil signale que le 4ème trimestre présentait un effet jour défavorable de 1,6%. A l’issue de l’exercice 2024/25, le chiffre d’affaires consolidé de Wavestone s’est établi à 943,7 millions d’euros, en progression de 35%.

Valeo

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile Valeo s’est légèrement dégradé de 2,1 %, ou de 0,8 % à périmètre et change constants, à 5,313 milliards d’euros. Le marché de la première monte a connu un repli de 1,2 %, tandis que celui du remplacement s’est affaissé de 3,9 %. Au niveau des zones géographiques, en Europe et Afrique, la croissance des revenus s’est élevée à 2 %, tandis qu’elle a reculé de 3 % pour l’Asie, Moyen-Orient et Océanie avec dans le détail une nette contreperformance en Chine (-8%).

Les chiffres macroéconomiques

Le produit intérieur brut a rebondi de 0,1 % au premier trimestre, après avoir baissé de 0,1 % au quatrième trimestre, par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, a indiqué l'Insee. La croissance est conforme aux attentes.

L'inflation en avril et les prix à la production en mars en France seront connus à 8h45. La première estimation du PIB au premier trimestre

La première estimation du PIB au premier trimestre sera connue pour l'Allemagne à 10 heures et pour la zone euro à 11 heures.

Cet après-midi, l'inflation en avril en Allemagne sera connue à 14 heures, suivie de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en avril à 14h15.

Toujours aux Etats-Unis, la première estimation du PIB au premier trimestre, mais aussi les revenus, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en mars seront dévoilés à 14h30.

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en avril sera publié à 15h45 et les promesses de ventes de logements en mars à 16 heures.

Ce matin, l'euro est stable à 1,1386 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont clôturé en ordre dispersé une séance animée par de très nombreux résultats d’entreprises. A Paris, le CAC 40 a été écarté entre la publication rassurante de Capgemini et celle décevante de Schneider Electric. En Allemagne, les bons résultats du groupe de défense Rheinmetall et de la banque Deutsche Bank ont plus que compensé l'avertissement de Porsche. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs est tombé au plus bas depuis près de 5 ans. Si l'indice CAC 40 a perdu 0,24% à 7555,87 points, le Dax 40 et le FTSE100 ont progressé.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en hausse une séance marquée par un nombre important de résultats de sociétés et quelques statistiques. L'indice de confiance des consommateurs de Conference Board et les ouvertures de postes (JOLTS) sont ressortis sous les attentes. Côté valeurs, General Motors a reculé après avoir abandonner des objectifs annuels. Donald Trump a par ailleurs assoupli les droits de douane sur l'automobile. L'indice Dow Jones a progressé de 0,75% à 40527,62 points et le Nasdaq Composite de 0,55% à 17461,32 points. Le rendement du 10 ans est passé sous 4,20%.