Des marchés actions à l'ombre d'une once d'or qui aligne les records

(AOF) - Les marchés européens ont débuté cette semaine dans le rouge, pénalisés en particulier par les valeurs automobiles. Porsche a lancé un nouvel avertissement, ce qui a pesé sur sa maison-mère, Volkswagen, et le secteur. Les prochains jours seront animés par les indices des directeurs d'achat pour septembre et les interventions de banquiers centraux. L'indice CAC 40 a perdu 0,30%, à 7830,11 points, et l'EuroStoxx50 a cédé 0,25%, à 5444,91 points. La séance a été marquée par un nouveau plus haut historique pour l'once d'or à près de 3733 dollars.

Le titre du constructeur Porsche (- 6,71 %, à 40,74 euros) a été délaissé et pour cause ! Pour la troisième fois cette année, le groupe a révisé à la baisse certains de ses objectifs 2025 et entraîne dans son sillage l'action de sa maison-mère Volkswagen (- 6,36 %, à 92,05 euros). Porsche a mis à jour sa stratégie produit en raison du retard pris dans l'essor de la mobilité électrique. Par conséquent, le lancement sur le marché de plusieurs modèles 100 % électriques est reporté, entraînant également la reprogrammation du développement de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques.

En France, ID Logistics (+1,11% à 411,50 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120, indice qu’il avait intégré le 19 juin 2023. Le titre du spécialiste européen de la logistique contractuelle progresse, après qu'UBS a entamé le suivi avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 500 euros. Le bureau d’études apprécie son solide bilan en matière de croissance du revenu et il anticipe une croissance organique des ventes comprise entre 5 % et 9 % à moyen terme.

Euronext a gagné 1,14% à 133,10 euros pour sa première séance au sein de l'indice CAC 40. Le groupe a annoncé le lancement des premiers contrats futures de taille réduite sur les principales obligations d'État européennes. Les nouveaux mini-futures portent sur l'OAT 10 ans, le Bund, le Bono et le BTP, ainsi que le tout premier BTP 30 ans. Cotés sur le marché Euronext Derivatives Milan, ces mini-futures présentent une valeur notionnelle de 25 000 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en septembre en zone euro, après -15,5 en août. Il était attendu à -15.

À la clôture, l'euro gagne 0,27% à 1,1774 dollar.