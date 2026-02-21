Des manifestants indigènes occupent le terminal portuaire de Cargill à Santarem au Brésil

Des manifestants indigènes ont occupé le terminal portuaire fluvial de Cargill à Santarem, dans l'État brésilien du Para, et ont "complètement" interrompu les opérations sur le site, a déclaré le négociant en céréales américain dans un communiqué samedi.

Les manifestants ont forcé les employés de Cargill à évacuer le terminal privé vendredi soir, a indiqué l'entreprise, ajoutant qu'elle était en contact avec les autorités locales pour que l'expulsion se fasse "de manière ordonnée et sûre".

Cargill a expédié plus de 5,5 millions de tonnes métriques de soja et de maïs via Santarem l'année dernière, selon les données du secteur portuaire. Le volume exporté, provenant principalement de la région Centre-Ouest du Brésil, représentait plus de 70 % du volume total de céréales traité à Santarem.

Cargill a déclaré qu'il y avait "de fortes preuves de vandalisme et de dommages aux biens" au terminal. L'occupation marque une escalade entre les manifestants et l'entreprise au sujet des projets de dragage des rivières locales, comme le Tapajos, où les céréales comme le soja et le maïs sont transportées avant d'atteindre les marchés d'exportation.

Cargill a déclaré qu'elle n'avait aucun contrôle sur les projets de dragage des rivières.

Depuis le 22 janvier, les manifestants empêchent les camions d'accéder au terminal, ce qui n'a qu'un impact limité sur les activités de Cargill, car la plupart des céréales arrivent par barge avant d'être transportées sur des navires pour l'exportation.

Dans une lettre publiée à la suite de l'occupation, les manifestants ont demandé au gouvernement brésilien de reconsidérer un décret qui, selon eux, ouvrirait les rivières amazoniennes au dragage.

"Les fleuves ne sont pas des voies d'exportation: ils sont une source de vie, de subsistance, de mémoire et d'identité pour des milliers de familles", indique la lettre, ajoutant que le dragage aurait un impact sur la qualité de l'eau et sur la pêche dont ils dépendent pour survivre.

Le gouvernement brésilien n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Il a déclaré précédemment que le dragage était une opération de routine destinée à assurer le trafic fluvial pendant les périodes de faible niveau d'eau.