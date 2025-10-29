 Aller au contenu principal
Des juges américains se demandent si l'affaire Argentine YPF relève de la compétence des États-Unis
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Au moins deux juges américains faisant partie d'un panel examinant si l'Argentine doit payer 16,1 milliards de dollars aux investisseurs après avoir pris le contrôle de la compagnie pétrolière publique YPF

YPFDm.BA en 2012 se sont demandé mercredi si l'affaire relevait des États-Unis.

Les juges faisaient partie d'un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel du circuit américain à Manhattan qui a examiné mercredi la demande de l'Argentine d'annuler la décision d'un juge de première instance de septembre 2023 en faveur de deux actionnaires minoritaires d'YPF.

L'Argentine a fait valoir que l'affaire aurait dû être entendue dans son pays et a remis en question les interprétations de la loi argentine par le juge.

Burford Capital BURF.L a financé une grande partie du litige et pourrait recevoir des milliards de dollars si la sentence était confirmée. Ses actions ont chuté de plus de 10 % après les commentaires des deux juges.

