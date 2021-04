Des investisseurs se mobilisent pour améliorer les conditions de travail dans les maisons de retraite

(NEWSManagers.com) - Quatre-vingt-quinze investisseurs, représentant 3.340 milliards de dollars d' actifs sous gestion, se sont associés pour exprimer leurs attentes à l' égard du secteur des maisons de retraite. Et ce, alors que ce dernier a payé un lourd tribut à la pandémie de Covid-19.

Parmi ces investisseurs figurent quelques sociétés de gestion, dont Aviva Investors, BMO GAM, Dorval, Edram, Groupama AM, Man Group, Sycomore AM ou encore Storebrand AM. L' initiative inclut aussi de nombreuses caisses de retraite suisses.

" L'impact de la pandémie de Covid-19 a mis en lumière et exacerbé de nombreux problèmes qui existaient depuis longtemps dans le secteur des maisons de retraite " , écrivent les investisseurs dans une lettre.

Parmi les causes de ces résultats catastrophiques, les signataires de la lettre pointent les conditions de travail déplorables et la qualité des soins prodigués aux résidents des maisons de retraite.

Ils observent que les travailleurs dans les maisons de retraite sont majoritairement des femmes et sont fréquemment issus de minorités ou de communautés marginalisées, gagnent souvent de faibles salaires, avec des horaires à temps partiel ou des arrangements précaires.

Les signataires réclament le développement et la mise en œuvre de standards à l' échelle des entreprises, qui s' adaptent mais vont au-delà des exigences réglementaires, sur la qualité des soins et les conditions de travail dans plusieurs domaines : les sous-effectifs, la santé et la sécurité, les salaires et les contrats, la liberté de se syndiquer et la qualité des soins.

" Pour restaurer la confiance du public et améliorer notre compréhension en tant qu'investisseurs, nous attendons également la publication d'informations complètes et fiables sur : la gouvernance de l'entreprise dans ces domaines, les objectifs fixés et leur intégration dans les systèmes d'incitation de la direction, les mesures prises et les résultats obtenus grâce aux indicateurs clés de performance " , indique la lettre.

" Tout en reconnaissant que certaines de ces attentes sont actuellement hors de portée de certains exploitants de maisons de retraite et que d'autres font des efforts considérables pour y répondre, nous attendons des entreprises qu'elles y répondent, notamment par un dialogue ouvert avec les actionnaires, les régulateurs, les syndicats, les défenseurs et autres parties prenantes clés " , poursuivent les investisseurs.

Les signataires travailleront en collaboration avec UNI Global Union, la fédération syndicale internationale du secteur des soins privés. Ils souhaitent s' engager individuellement ou en coalition sur ces questions avec les entreprises dans lesquelles ils investissent. Pour suivre les progrès, ils appuieront la mise au point d' indicateurs clés des meilleures pratiques.