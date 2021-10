Des investisseurs interpellent les entreprises en vue de la COP26

(NEWSManagers.com) - Deux-cent-vingt institutions financières représentant 29.300 milliards de dollars d'actifs sous gestion appellent les entreprises à fort impact environnemental à fixer des objectifs de réduction de leurs émissions en vue de la COP26 en novembre. Ces objectifs doivent être calculés sur la base des critères de l' initiative " Science Based Targets " afin de respecter la trajectoire de scénarios de réchauffement de 1,5°C.

Le groupe inclut plusieurs grands investisseurs français comme Amundi, Crédit Agricole, AXA Investment Managers, le groupe Axa et La Banque Postale, ainsi que des gestionnaires d' actifs comme Allianz SE, Legal & General Investment Management et Insight Investment Management.

La campagne 2021 du CDP Science-Based Targets est coordonnée par l'organisation caritative à but non lucratif CDP.

Cette année, 26 membres du CDP – des acheteurs de grands groupes utilisent le CDP pour verdir leurs chaînes d' approvisionnement – se joignent aux institutions financières pour demander des SBT. Parmi ces entreprises figurent notamment L'Oréal, le groupe Renault, Bayer, AstraZeneca et HP Inc, dont les achats annuels s'élèvent à 500 milliards de dollars.

Le CDP a envoyé la lettre d' engagement à plus de 1.600 entreprises dans le monde, dont Anhui Conch Cement, le plus grand fabricant de ciment de Chine, Hyundai Motor Company, Duke Energy, Associated British Foods, Nippon Steel, Tata Steel, Lufthansa et Samsung. En France, des entreprises telles que Bouygues, Dassault Aviation, EssilorLuxottica et Safran sont visées par la campagne SBT 2021.

L' ensemble des entreprises ciblées représentent une capitalisation boursière de plus de 41 000 milliards de dollars, soit 36 % de l'indice MSCI World et responsables de 11,9 millions de tonnes d'émissions (scope 1 et scope 2), qui dépassent le total annuel des émissions des États-Unis et de l'Union européenne réunis.