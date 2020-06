Des investisseurs et sociétés de gestion se mobilisent pour la biodiversité

(NEWSManagers.com) - Une trentaine d' investisseurs du monde entier, représentant plus de 6.000 milliards d' euros d' actifs sous gestion, ont appelé à la création de mesures d' impact liées à la biodiversité. Cela fait suite à une déclaration publique lancée le 3 mars, qui a été relayée par la plateforme des PRI (Principes pour l' Investissement Responsable).

L' initiative a été pilotée par AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), Sycomore Asset Management et Mirova (affilié de Natixis Investment Managers). Elle inclut aussi Amundi, Groupama Asset Management, OFI Asset Management...

Cette déclaration s' inscrit dans la ligne du travail démarré par le même consortium composé d' AXA IM, BNPP AM, Mirova et Sycomore AM, qui ont lancé en janvier dernier un appel à manifestation d' intérêt pour une offre de mesure d' impact sur la biodiversité adaptée à l' investissement.

" Le très fort intérêt qu' a suscité le lancement de cette consultation auprès des investisseurs a été le déclencheur de la déclaration publique d' investisseurs autour des principes fondateurs suivants : une méthodologie fondée sur l' analyse de cycle de vie produisant une mesure capturant les impacts physiques négatifs sur la biodiversité, ainsi que les impacts positifs, pouvant être agrégée au niveau des entreprises, des portefeuilles et des indices, sur une large gamme d' actifs, transparente et s' appuyant sur le large corpus des données existantes en source ouverte et sur les publications des émetteurs de titres financiers " , explique un communiqué.

Le groupement a reçu 14 réponses à l' appel à manifestation d' intérêt. Ayant mobilisées au total 30 entités (consultants, académiques, institutions, fintech et fournisseurs de données extra-financières), ces 14 offres proviennent de 6 pays différents (Royaume-Uni, Etats-Unis, Suisse, Pays-Bas, France et Canada).

Le processus de sélection se poursuivra dans les semaines à venir. Un comité d' experts constitué par Julie Raynaud (consultante indépendante), Katie Leach (UNEP-WCMC), Hugo Bluet (WWF France) et Guillaume Sainteny (Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) a été formé pour assister le jury de ses avis consultatifs indépendants.

Liste des signataires actuels de l' Investor Statement on the need for biodiversity impact metrics

A.S.R.

Asset Management

Achmea Investment Management

Actiam

Aegon Asset Management

Amundi

Australian Ethical Investment

Aviva Investors

AXA

Boston Common Asset Management

CNP Assurances SA

Concordia University Foundation

Corporation Fiera Capital

Evli Bank

First State Super Fondaction

GAM Groupama Asset Management

Groupe Caisse des Dépôts

Interfaith Center on Corporate Responsibility

JLens Investor Network

Manulife Investment Management

Meeschaert AM

Meridiam

MP Pension

Natixis Assurances

OFI Asset Management

Ostrum AM

Pax World Funds

Storebrand Asset Management

Sustainable Value Investors

Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Trillium Asset Management LLC TT International

Zevin Asset Management