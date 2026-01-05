Des investisseurs dirigés par Apollo s'engagent à investir 1,2 milliard de dollars dans l'entreprise de produits de construction QXO

QXO QXO.N a déclaré lundi qu'Apollo Global Management APO.N et certains autres investisseurs ont accepté d'investir 1,2 milliard de dollars dans le distributeur de produits de construction pour soutenir ses efforts d'acquisition.

Les actions de QXO ont augmenté de plus de 8 % dans les échanges de pré-marché.

L'année dernière, QXO, dirigé par Brad Jacobs, a tenté d'acheter son homologue GMS pour 5 milliards de dollars dans le cadre d'une offre hostile, qui a finalement été vendue à Home Depot HD.N .