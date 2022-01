Des investisseurs demandent l'accélération du déploiement des vaccins anti-Covid

(NEWSManagers.com) - Un groupe de 66 sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, sous l'impulsion du Néerlandais Achmea Investment Management, a écrit début janvier aux fabricants de vaccins contre le Covid-19 pour leur demander d'accélérer le déploiement et la mise à disposition des vaccins dans le monde.

Outre Achmea IM, BMO, Storebrand, Nomura et Candriam font partie des signataires de cette lettre, dont les encours cumulés représentent 3.000 milliards d'euros. Sycomore AM, Crédit Mutuel AM et Groupama AM y figurent également côté français.

Les investisseurs souhaitent que la disponibilité de ces vaccins dans le monde fasse partie intégrante des critères encadrant la politique de rémunération des dirigeants et administrateurs des compagnies pharmaceutiques afin que ces derniers soient comptables de leurs efforts engagés pour résoudre ce problème.

Plus précisément, la coalition s'appuie sur les demandes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant un accès abordable à la vaccination notamment pour les pays pauvres.

Dans un communiqué, Rogier Krens, directeur des investissements d'Achmea IM, indique que les compagnies pharmaceutiques sont à la traîne dans la lutte globale et commune pour la maîtrise de la pandémie de Covid-19. Il ajoute que les nouveaux variants de coronavirus menacent clairement la reprise économique dans le monde entier.

Pour Servaas Michielssens, gérant du fonds sur la biotechnologie et la santé chez Candriam, lier la rémunération des dirigeants des sociétés pharmaceutiques à un prix et une distribution équitable des vaccins est une étape cruciale et devrait être considéré comme pertinent au-delà des fabricants de vaccins.