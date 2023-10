Des indices finalement bien lotis avant la BCE

Kering a également essuyé les plâtres dans le sillage d'une performance trimestrielle plus dégradée que prévu.

A Paris, Worldline a plongé ce mercredi, ne quittant pas de la journée son siège de lanterne rouge du CAC 40 après un profit warning et un plus bas historique.

A suivre également ce jeudi, les trimestriels de huit membres du Cac 40, dont BNP Paribas et TotalEnergies. De l'autre côté de l'Atlantique, les comptes d'Amazon sont attendus tout comme de nombreux indicateurs américains, dont le PIB au troisième trimestre.

La séance de demain s'annonce rythmée avec, en guise de plat principal, la décision monétaire de la BCE. Yasser Talbi, gérant de portefeuilles chez Indosuez Wealth Management, s'attend à un statu quo de la Banque centrale européenne pour la première fois depuis dix réunions. "Si une dernière hausse des taux n'est pas complètement à exclure en décembre, il est probable que ce cycle de resserrement monétaire soit terminé et que la BCE choisisse le statu quo pour une durée longue, au-delà de l'été 2024", indique-t-il.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements neufs sont ressorties plus élevées que prévu en septembre. Dans le sillage de cette statistique, le rendement du 10 ans américain gagne 8 points de base à 4,90%.

Au rayon des statistiques, le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré en octobre après cinq mois consécutifs de dégradation. L'indice Ifo est ressorti à 86,9, après 85,8 en septembre et un consensus de 85,9.

Entre l'évolution du conflit entre Israël et le Hamas et les nombreux résultats des entreprises des 2 côtés de l'Atlantique, les investisseurs ont davantage privilégié la prudence que l'appétence pour le risque ce mercredi.

(AOF) - Dans le vert hier, les marchés actions européens ont poursuivi sur leur lancée ce mercredi, parvenant à renverser la vapeur en fin de séance dans un contexte géopolitique des plus tendus et à la veille de la décision de la BCE. Le CAC 40 s'est offert un gain de 0,31% à 6 915, 07 points tandis que l’EuroStoxx 50 a gagné 0,22% à 4 074,18 points. Aux Etats-Unis, les indices s'affichent en ordre dispersé avec un Dow Jones en progression de 0,24% vers 17h30.

