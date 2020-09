Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des indicateurs rassurants font remonter Wall Street à l'ouverture Reuters • 30/09/2020 à 16:15









PARIS (Reuters) - La Bourse de New York évolue en hausse mercredi dans les premiers échanges, des statistiques supérieures aux attentes prenant le pas sur la propagation du coronavirus et le premier débat houleux entre Donald Trump et Joe Biden. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 235,06 points, soit 0,86%, à 27.687,72 points et le Standard & Poor's 500, plus large, avance de 0,54% à 3.353,60 points. Le Nasdaq Composite prenait 0,16% à 11.102,56 points à l'ouverture. Les contrats à terme sur les indices de référence de Wall Street sont progressivement passés dans le vert après la publication d'une augmentation plus importante qu'attendu des créations d'emplois dans le secteur privé américain en septembre. Selon l'enquête mensuelle ADP, publiée à 48 heures du rapport officiel du département du Travail, 749.000 emplois ont été créés alors que le consensus en prévoyait 650.000. Publié plus tôt que prévu, l'indice PMI de Chicago a également surpris positivement les investisseurs en ressortant à 62,4 en septembre, un plus haut depuis décembre 2018, alors que le consensus le donnait à 52,0. L'économie américaine s'est contractée de 31,4% au deuxième trimestre en rythme annualisé, montrent les chiffres définitifs du département du Commerce, un chiffre inférieur à -31,7% annoncé en deuxième estimation mais qui reste le plus important jamais enregistré depuis 1947. Sur le volet politique, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont vivement opposés mardi sur la gestion de l'épidémie de coronavirus et l'intégrité de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, lors d'un premier débat marqué par les attaques personnelles et les interruptions. "Il est de plus en plus probable que nous n'aurons pas de vainqueur clair au soir de l'élection et on peut s'attendre à plusieurs semaines de contestation", a déclaré Masahiko Loo, gestionnaire de portefeuille chez AllianceBernstein. Aux valeurs, le fabricants de semi-conducteurs Micron recule de 5,17% après avoir fait état mardi soir d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice décalé inférieure aux attentes en raison notamment des restrictions empêchent les entreprises américaines de traiter librement avec Huawei. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées MICRON TECHNOLOG NASDAQ -4.87%