Des incendies qui ravagent plus de 250 000 acres dans l'État de Washington entraînent des évacuations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

Les incendies de forêt qui ravagent plus d'un quart de million d'acres dans l'État de Washington ont entraîné des évacuations massives et des coupures d'électricité dans la région de Spokane, ont déclaré samedi soir les autorités de l'État.

Environ 4 000 personnes luttaient contre plus d'une douzaine d'incendies à travers l'État, a déclaré Dave Upthegrove, commissaire aux terres publiques de l'État, lors d'une conférence de presse virtuelle.

Le gouverneur Bob Ferguson a déclaré l'état d'urgence à l'échelle de l'État et imposé une interdiction de brûlage samedi matin. Aucun blessé ni décès lié aux incendies n'était à déplorer pour l'instant, ont précisé les autorités. Spokane, qui compte environ 230 000 habitants dans l’est de l’État de Washington, est confrontée à l’incendie « Old Trails Fire », qui, selon George Geissler, responsable des forêts de l’État de Washington, s’étendait sur 3 000 acres et menaçait 4 000 bâtiments. Certaines installations importantes de Spokane ont été évacuées, a indiqué la maire Lisa Brown, notamment des stations d’épuration, une usine de valorisation énergétique des déchets et l’hôpital du Département des Anciens Combattants. À 15h30 (22h30 GMT), environ 200 foyers de Spokane avaient été évacués, mais les autorités s’attendaient à ce que ce chiffre évolue. « Il s’agit de vastes zones de la ville, je suppose donc que ce chiffre va augmenter », a déclaré Mme Brown.

La société de services publics Avista AVA.N , qui dessert l’est de l’État de Washington, a indiqué que 60 000 personnes étaient privées d’électricité, selon Stacey McClain, de la Division de gestion des urgences de l’État de Washington.

« Notre État est confronté à une situation très grave avec de multiples incendies », a déclaré M. Ferguson, soulignant que les vents violents et les températures élevées prévus tout au long du week-end rendraient la lutte contre les incendies plus difficile.

Depuis le début de l’été, environ 450 000 acres ont brûlé dans l’État de Washington, a indiqué M. Upthegrove. « Ce n’est pas normal. … Partout dans l’État de Washington, nous voyons des incendies faire rage », a-t-il déclaré.

L'incendie de Spokane est l'un des cinq « grands incendies complexes » que compte l'État, a précisé M. Geissler. Le plus important, le Kaiser Canyon Fire, situé dans le nord-est de l'État, s'étend sur environ 134 000 acres, a-t-il ajouté. Les feux de forêt ont également posé problème cet été dans d’autres régions du nord-ouest du Pacifique. Près de 34 000 coups de foudre le mois dernier ont provoqué une série d’incendies et entraîné des ordres d’évacuation dans le sud de la Colombie-Britannique .

Outre la Garde nationale, des pompiers venus de plus d’une douzaine d’États apportent leur aide, ont indiqué les responsables de l’État de Washington lors de la conférence de presse.

« Ce que nous voyons là-bas est une véritable tragédie », a déclaré le général de division Gent Welsh, adjudant général de la Garde nationale de l’État de Washington. « Lorsque le soleil se couchera et se lèvera demain matin, je pense que nous serons sous le choc en découvrant certaines des scènes qui se sont déroulées là-bas. »