Des hommes politiques britanniques demandent un examen de l'offre de Netflix sur Warner Bros sous l'angle de la concurrence

Plus d'une douzaine d'hommes politiques britanniques et d'anciens responsables politiques ont demandé à l'autorité de surveillance de la concurrence du pays de lancer un examen complet de l'offre de Netflix NFLX.O de 83 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O ,selon une lettre consultée par Reuters. Dans une lettre datée du 23 janvier adressée à Sarah Cardell, directrice générale de l'Autorité de la concurrence et des marchés, le groupe d'hommes politiques s'inquiète du fait que l'opération "renforcera un acteur déjà dominant" sur le marché de la diffusion télévisuelle en continu.

Les politiciens ont déclaré que l'accord pourrait conduire à "une diminution substantielle de la concurrence avec des conséquences préjudiciables pour les consommateurs". Le Financial Times a été le premier à faire état de cette lettre.

La CMA, qui jouit d'une indépendance opérationnelle, a déclaré qu'elle ne pouvait pas spéculer sur les cas qu'elle examinerait ou non en dehors d'une enquête formelle. Warner Bros et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par Netflix a fait l'objet de pressions politiques et d'un examen réglementaire, certains membres du Congrès américain estimant que l'acquisition serait un "cauchemar" antitrust pour les consommateurs et les créateurs. Bloomberg a rapporté la semaine dernière que les régulateurs de la concurrence de l'Union européenne devraient examiner en même temps les offres concurrentes de Netflix et de Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros, mettant en place un examen inhabituel de la concurrence en face-à-face.

La lettre adressée à la CMA a été signée par Chris Smith, Oliver Dowden et Karen Bradley, qui ont tous trois occupé le poste de secrétaire d'Étatbritannique à la culture, aux médias et aux sports, ainsi que par Tony Hall, ancien directeur général de la BBC.

Parmi les autres signataires figurent Guy Black, président de la News Media Association et vice-président du Telegraph Media Group, et Tina Stowell, ancienne présidente de la Chambre des Lords.