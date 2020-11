Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des heurts éclatent dans la manifestation contre les violences policières Reuters • 28/11/2020 à 18:00









(Actualisé avec les violences) par Tangi Salaün PARIS, 28 novembre (Reuters) - Plusieurs heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre samedi en marge de la manifestation parisienne contre un article controversé de la proposition de loi "sécurité globale", et plus largement contre les violences policières après deux affaires récentes où l'attitude des forces de l'ordre a fait polémique. Le cortège était parti de la place de la République pour rallier celle de la Bastille, dans une atmosphère à grande majorité pacifique, mais quelques éléments masqués, dont des "black blocs", ont fait usage de la violence. Certains ont lancé des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, installé des barricades, jeté des pierres et incendié du mobilier urbain. Les policiers ont répondu par du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement. Plusieurs voitures ont été brûlées, ainsi qu'un kiosque à journaux selon un journaliste de Reuters sur place. Une brasserie a également été incendiée. Des milliers de manifestants - militants d'extrême-gauche, écologistes et anti-racistes, gilets jaunes, étudiants, journalistes ou simples citoyens - ont défilé dans la journée notamment à Lille, Strasbourg et Paris derrière des pancartes ou l'on peut lire "Qui nous protège de la police?" ou "Etat d'urgence permanent". L'article 24 interdit de filmer des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité "physique ou psychique". Les syndicats de journalistes et les mouvements de défense des droits de l'homme estiment qu'il restreindra la liberté d'expression. "Le mot qu'on entend tout le temps c'est interdire, et en même temps on n'a plus confiance en la police. Avec la loi ça va être pire. On est tous concernés par ce qui est en train de se passer", déclare Priscilla, responsable de magasin âgée de 26 ans, venue manifester. La mobilisation contre cet article a pris un relief nouveau après la violente évacuation de migrants sur la même place de la République, et après la violente interpellation d'un producteur de musique noir par des policiers. Face au tollé suscité par cette dernière affaire, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué une agression dont les images "nous font honte". Le préfet de police de Paris a écrit pour sa part samedi aux policiers pour les appeler à ne pas s'éloigner de la ligne républicaine. "Dévier de la ligne républicaine qui nous sert de guide, c'est renier ce que nous sommes, c'est ébranler le pacte de confiance qui nous unit à nos concitoyens, c'est perdre le sens de notre mission", a-t-il dit dans un courrier relayé via Twitter. "J'attends (...) de chacun d'entre vous qu'il tienne cette ligne jusqu'au bout." (Avec Gilles Guillaume, Geert de Clercq et Caroline Pailliez)

